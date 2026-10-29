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Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17

Thứ Năm, 14:18, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 18. Buổi lễ đã vinh danh và trao các giải A, B, C và khuyến khích cho 19 tác phẩm xuất sắc.

Qua 17 lần tổ chức, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã cho thấy việc duy trì tổ chức một cuộc thi ý nghĩa. Hơn thế, qua cuộc thi, việc phát hiện và tôn vinh những con người sống đẹp trong xã hội là việc làm thiết thực, kịp thời và có ý nghĩa khuyến khích, động viên, cổ vũ cái tốt, cái thiện, góp phần đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, vì một xã hội ngày càng tốt đẹp.

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Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17.

Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 không chỉ đơn thuần là trao giải một cuộc thi viết, mà hơn thế còn vinh danh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có đóng góp trong cộng đồng. Đó là cán bộ, chiến sĩ, thương binh, cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; những nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học tận tụy với nghề, sáng tạo trong công việc; những người gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa cho cộng đồng…

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao cho tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải A và các nhân vật trong tác phẩm.

Sau gần một năm phát động cuộc thi lần thứ 17, Ban tổ chức nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 200 tác phẩm đã được đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội Nhân dân (QĐND). Với cách thể hiện đa dạng, các tác giả chuyên và không chuyên đã khắc họa những tấm gương tiêu biểu ở nhiều vùng miền, thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, lĩnh vực.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá: “Cuộc thi viết ‘Những tấm gương bình dị mà cao quý’ chính là việc làm cụ thể, tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thật sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào, rất đáng trân trọng. Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, trân trọng hơn và được nhân lên ngày càng mạnh mẽ hơn. Qua 17 lần tổ chức, cuộc thi viết đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng, đưa việc học tập và thực hành theo gương Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng”.

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NNƯT Y Bhiông (già Ama H’Loan), nhân vật trong tác phẩm "Báu vật sống giữa đại ngàn" (Giải Khuyến khích), đến từ Đăk Lăk cùng con gái biểu diễn bài hát dân ca Ê-đê “Ti-ri-rê-a” tại lễ trao giải.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, 19 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao thưởng, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. Cùng với trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, Ban tổ chức sẽ vinh danh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải. Trong đó, 2 giải A được trao cho: Tác giả Lê Kim Phượng với tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”; Nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh với tác phẩm “Mất tay phải 'viết lại cuộc đời' bằng tay trái”. Đặc biệt, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 lần đầu tiên ghi nhận một cá nhân trong tác phẩm đạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam. Đó là thầy giáo người Nhật Bản, thầy Hayashi Masao, tình nguyện viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt, Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng. Tác phẩm “Thầy giáo Nhật Bản và hành trình vì trẻ khuyết tật” của tác giả Hà Vũ báo QĐND.

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Anh Sùng Mạnh Hùng, dân tộc Mông, nhân vật trong tác phẩm "Hùng Hà Giang và Thị trấn khiêu vũ" (Giải C), chia sẻ về công việc quảng bá, lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông trong hoạt động du lịch thông qua các vũ điệu sáng tạo từ truyền thống sinh hoạt của đồng bào Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tại lễ tổng kết và trao giải lần thứ 17, Báo QĐND và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027). Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Báo QĐND và các cơ quan báo chí ngay sau khi phát động. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào tháng 10/2027. Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A.

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Bác sĩ, Cựu chiến binh Trần Văn Bản (82 tuổi), người đã dành hơn 40 năm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhân vật trong tác phẩm "7 năm là "liệt sĩ", trọn đời tìm đồng đội" (Giải B), chia sẻ những câu chuyện xúc động xung quanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
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Ban tổ chức trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.
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Ban tổ chức trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.
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Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18.
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Thư Vũ/VOV.VN
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