Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

Phát huy giá trị của những câu chuyện văn hóa

TP.HCM có nguồn chất liệu phong phú để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, từ lịch sử, di sản, kiến trúc đến ẩm thực và đời sống đô thị. Nhưng trong môi trường số có mức độ cạnh tranh cao, việc kể những câu chuyện ấy sao cho hấp dẫn, có bản sắc và tạo được dấu ấn riêng không phải là điều đơn giản.

Tọa đàm Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số. Ảnh: Kiều Anh

Theo bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment), để khai thác hiệu quả nguồn chất liệu văn hóa, cần có sự phối hợp của ba bên: Nhà nước, nhà đầu tư và nhà sáng tạo nội dung.

"Trước hết, cần có sự phối hợp của ''ba nhà''. Nhà nước đóng vai trò xây dựng cơ chế, tạo sân chơi và định hướng nội dung. Nhà đầu tư cung cấp nguồn lực cho sản xuất, phát triển ý tưởng và huy động xã hội hóa. Trong khi đó, các nhà sáng tạo nội dung đóng góp ý tưởng, ý kiến và góc nhìn phù hợp với đặc thù của từng nền tảng mạng xã hội", bà Ngân Giang cho hay.

Bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment). Ảnh: Kiều Anh

Bà Ngân Giang cho rằng, một sản phẩm công nghiệp văn hóa không nên dừng lại ở một video hay một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Các nội dung cần được phát triển thành hệ thống có tính liên kết, duy trì liên tục trong nhiều năm, qua đó hình thành những tài sản trí tuệ văn hóa có bản sắc và khả năng khai thác lâu dài.

Còn ông Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc Đối tác chiến lược Công ty Cổ phần METUB Việt Nam, ví người sáng tạo nội dung như một đầu bếp, còn các sản phẩm được đưa lên mạng xã hội như những món ăn phục vụ khán giả.

Ông Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc Đối tác chiến lược Công ty Cổ phần METUB Việt Nam. Ảnh: Kiều Anh

Theo ông, các mạng lưới đa kênh có thể giúp nội dung lan tỏa đến đông đảo người dùng, nhưng điều quyết định sự đón nhận vẫn là chất lượng sản phẩm. Người sáng tạo cần quan tâm đến nguồn thông tin chính thống, cách trình bày và thông điệp mà nội dung mang lại. Một sản phẩm hấp dẫn không chỉ cần hình thức đẹp mà còn phải có giá trị, đáp ứng nhu cầu của công chúng và thể hiện được bản sắc riêng.

Từ góc nhìn của người trực tiếp sáng tạo nội dung, Huỳnh Bảo, Á quân KOC VIETNAM 2023, cho rằng cộng đồng sáng tạo hiện có nhiều ý tưởng và khả năng sản xuất trên các nền tảng, nhưng vẫn cần định hướng và cơ hội để đưa sản phẩm tích cực đến gần hơn với công chúng.

Theo Huỳnh Bảo: "Đây là mô hình hợp tác rất cần thiết hiện nay. Các nhà sáng tạo nội dung có sức sáng tạo dồi dào trên nhiều nền tảng nhưng vẫn thiếu định hướng về phạm vi khai thác và một bệ phóng để đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó, những nội dung tiêu cực, không phù hợp thường bị hạn chế lan truyền. Vì vậy, cần có thêm công cụ và động lực để hỗ trợ các nội dung tích cực phát triển, lan tỏa rộng rãi hơn".

Huỳnh Bảo, Á quân KOC VIETNAM 2023. Ảnh: Kiều Anh

Mỗi người dân là một "đại sứ số"

Không gian sáng tạo số không chỉ dành riêng cho những người làm nội dung chuyên nghiệp. Theo Á hậu Thúy Vân, với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người dân đều có khả năng tạo ra và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Điều quan trọng là họ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để biết cách kể câu chuyện của mình và sử dụng các nền tảng số một cách hiệu quả.

Theo Thúy Vân, một video ngắn không đơn thuần là công cụ truyền tải thông tin về chính sách, pháp luật mà còn có thể trở thành phương tiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá mô hình kinh doanh và câu chuyện riêng của mỗi cơ sở. Khi biết cách xây dựng nội dung, một hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời góp phần giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương.

Á hậu Thúy Vân. Ảnh: Kiều Anh

"Khi đưa hoạt động đào tạo về văn hóa cơ sở, đặc biệt là kỹ năng sản xuất video ngắn và livestream, đến gần hơn với người dân, mỗi người đều có thể trở thành một đại sứ số, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa số và kinh tế số của thành phố", Á hậu Thúy Vân chia sẻ.

Từ nội dung hấp dẫn đến giá trị lâu dài cho thành phố

Một vấn đề được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để nội dung truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh thành phố vừa có sức lan tỏa, vừa bảo đảm tính chính xác, phù hợp với định hướng phát triển.

Theo ông Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, truyền thông cần chú trọng cả thông điệp và nền tảng. Với mỗi nhóm công chúng, nhà sáng tạo cần lựa chọn cách kể chuyện phù hợp, quan tâm đến điều người dân đang chú ý và những vấn đề thời sự của thành phố. Việc xây dựng nội dung cũng cần có phương pháp, từ cách đặt vấn đề, lựa chọn hình ảnh đến tạo điểm thu hút ngay những giây đầu tiên.

Ông Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Ông Thanh Hòa đề xuất tăng cường các công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo tra cứu quy định pháp luật và định hướng nội dung. Một giải pháp được gợi mở là phối hợp nâng cấp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp quy định liên quan đến sản xuất nội dung số, giúp người dùng thuận tiện tra cứu trong quá trình sáng tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định thành phố mong muốn tạo điều kiện để cộng đồng sáng tạo nội dung và các doanh nghiệp truyền thông cùng tham gia phát triển hệ sinh thái số.

"TP.HCM luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cởi mở, minh bạch để cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) và các cơ quan truyền thông cống hiến, phát triển tài năng cũng như cùng thành phố tạo nên giá trị mới", ông Nguyễn Ngọc Hồi cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng cho biết, thành phố đang hướng đến phối hợp với các trường đại học và các đơn vị trong lĩnh vực truyền thông để xây dựng chương trình đào tạo ngành truyền thông số. Chương trình dự kiến trang bị kiến thức nền tảng về văn hóa, pháp luật, đồng thời kết hợp kinh nghiệm thực tiễn từ các nền tảng, doanh nghiệp quản lý nhà sáng tạo và những người hoạt động trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Kiều Anh

Để những câu chuyện về TP.HCM không chỉ dừng lại ở sức hút của một video hay một trào lưu trên mạng xã hội, điều quan trọng là xây dựng được một hệ sinh thái sáng tạo có sự kết nối của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi người sáng tạo có định hướng, được trang bị kỹ năng và có thêm nguồn lực để phát triển, những chất liệu gần gũi trong đời sống đô thị sẽ trở thành các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Từ đó, mỗi video, mỗi câu chuyện được lan tỏa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố mà còn tạo thêm giá trị cho công nghiệp văn hóa và kinh tế số TP.HCM.