English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

Thứ Bảy, 17:19, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại tọa đàm ngày 14/11, lãnh đạo TP.HCM cùng doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung số bàn giải pháp kết nối để đưa chất liệu văn hóa, lịch sử, ẩm thực đô thị vào các sản phẩm số có giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế số thành phố.

Phát huy giá trị của những câu chuyện văn hóa

TP.HCM có nguồn chất liệu phong phú để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, từ lịch sử, di sản, kiến trúc đến ẩm thực và đời sống đô thị. Nhưng trong môi trường số có mức độ cạnh tranh cao, việc kể những câu chuyện ấy sao cho hấp dẫn, có bản sắc và tạo được dấu ấn riêng không phải là điều đơn giản.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 1
Tọa đàm Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số. Ảnh: Kiều Anh

Theo bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment), để khai thác hiệu quả nguồn chất liệu văn hóa, cần có sự phối hợp của ba bên: Nhà nước, nhà đầu tư và nhà sáng tạo nội dung.

"Trước hết, cần có sự phối hợp của ''ba nhà''. Nhà nước đóng vai trò xây dựng cơ chế, tạo sân chơi và định hướng nội dung. Nhà đầu tư cung cấp nguồn lực cho sản xuất, phát triển ý tưởng và huy động xã hội hóa. Trong khi đó, các nhà sáng tạo nội dung đóng góp ý tưởng, ý kiến và góc nhìn phù hợp với đặc thù của từng nền tảng mạng xã hội", bà Ngân Giang cho hay.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 2
Bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment). Ảnh: Kiều Anh

Bà Ngân Giang cho rằng, một sản phẩm công nghiệp văn hóa không nên dừng lại ở một video hay một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Các nội dung cần được phát triển thành hệ thống có tính liên kết, duy trì liên tục trong nhiều năm, qua đó hình thành những tài sản trí tuệ văn hóa có bản sắc và khả năng khai thác lâu dài.

Còn ông Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc Đối tác chiến lược Công ty Cổ phần METUB Việt Nam, ví người sáng tạo nội dung như một đầu bếp, còn các sản phẩm được đưa lên mạng xã hội như những món ăn phục vụ khán giả.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 3
Ông Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc Đối tác chiến lược Công ty Cổ phần METUB Việt Nam. Ảnh: Kiều Anh

Theo ông, các mạng lưới đa kênh có thể giúp nội dung lan tỏa đến đông đảo người dùng, nhưng điều quyết định sự đón nhận vẫn là chất lượng sản phẩm. Người sáng tạo cần quan tâm đến nguồn thông tin chính thống, cách trình bày và thông điệp mà nội dung mang lại. Một sản phẩm hấp dẫn không chỉ cần hình thức đẹp mà còn phải có giá trị, đáp ứng nhu cầu của công chúng và thể hiện được bản sắc riêng.

Từ góc nhìn của người trực tiếp sáng tạo nội dung, Huỳnh Bảo, Á quân KOC VIETNAM 2023, cho rằng cộng đồng sáng tạo hiện có nhiều ý tưởng và khả năng sản xuất trên các nền tảng, nhưng vẫn cần định hướng và cơ hội để đưa sản phẩm tích cực đến gần hơn với công chúng.

Theo Huỳnh Bảo: "Đây là mô hình hợp tác rất cần thiết hiện nay. Các nhà sáng tạo nội dung có sức sáng tạo dồi dào trên nhiều nền tảng nhưng vẫn thiếu định hướng về phạm vi khai thác và một bệ phóng để đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó, những nội dung tiêu cực, không phù hợp thường bị hạn chế lan truyền. Vì vậy, cần có thêm công cụ và động lực để hỗ trợ các nội dung tích cực phát triển, lan tỏa rộng rãi hơn".

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 4
Huỳnh Bảo, Á quân KOC VIETNAM 2023. Ảnh: Kiều Anh

Mỗi người dân là một "đại sứ số"

Không gian sáng tạo số không chỉ dành riêng cho những người làm nội dung chuyên nghiệp. Theo Á hậu Thúy Vân, với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người dân đều có khả năng tạo ra và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Điều quan trọng là họ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để biết cách kể câu chuyện của mình và sử dụng các nền tảng số một cách hiệu quả.

Theo Thúy Vân, một video ngắn không đơn thuần là công cụ truyền tải thông tin về chính sách, pháp luật mà còn có thể trở thành phương tiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá mô hình kinh doanh và câu chuyện riêng của mỗi cơ sở. Khi biết cách xây dựng nội dung, một hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời góp phần giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 5
Á hậu Thúy Vân. Ảnh: Kiều Anh

"Khi đưa hoạt động đào tạo về văn hóa cơ sở, đặc biệt là kỹ năng sản xuất video ngắn và livestream, đến gần hơn với người dân, mỗi người đều có thể trở thành một đại sứ số, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa số và kinh tế số của thành phố", Á hậu Thúy Vân chia sẻ.

Từ nội dung hấp dẫn đến giá trị lâu dài cho thành phố

Một vấn đề được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để nội dung truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh thành phố vừa có sức lan tỏa, vừa bảo đảm tính chính xác, phù hợp với định hướng phát triển.

Theo ông Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, truyền thông cần chú trọng cả thông điệp và nền tảng. Với mỗi nhóm công chúng, nhà sáng tạo cần lựa chọn cách kể chuyện phù hợp, quan tâm đến điều người dân đang chú ý và những vấn đề thời sự của thành phố. Việc xây dựng nội dung cũng cần có phương pháp, từ cách đặt vấn đề, lựa chọn hình ảnh đến tạo điểm thu hút ngay những giây đầu tiên.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 6
Ông Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Ông Thanh Hòa đề xuất tăng cường các công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo tra cứu quy định pháp luật và định hướng nội dung. Một giải pháp được gợi mở là phối hợp nâng cấp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp quy định liên quan đến sản xuất nội dung số, giúp người dùng thuận tiện tra cứu trong quá trình sáng tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định thành phố mong muốn tạo điều kiện để cộng đồng sáng tạo nội dung và các doanh nghiệp truyền thông cùng tham gia phát triển hệ sinh thái số.

"TP.HCM luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cởi mở, minh bạch để cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) và các cơ quan truyền thông cống hiến, phát triển tài năng cũng như cùng thành phố tạo nên giá trị mới", ông Nguyễn Ngọc Hồi cho hay.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 7
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng cho biết, thành phố đang hướng đến phối hợp với các trường đại học và các đơn vị trong lĩnh vực truyền thông để xây dựng chương trình đào tạo ngành truyền thông số. Chương trình dự kiến trang bị kiến thức nền tảng về văn hóa, pháp luật, đồng thời kết hợp kinh nghiệm thực tiễn từ các nền tảng, doanh nghiệp quản lý nhà sáng tạo và những người hoạt động trong lĩnh vực này.

tu video ngan den chien luoc phat trien cong nghiep van hoa tp.hcm hinh anh 8
Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Kiều Anh

Để những câu chuyện về TP.HCM không chỉ dừng lại ở sức hút của một video hay một trào lưu trên mạng xã hội, điều quan trọng là xây dựng được một hệ sinh thái sáng tạo có sự kết nối của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi người sáng tạo có định hướng, được trang bị kỹ năng và có thêm nguồn lực để phát triển, những chất liệu gần gũi trong đời sống đô thị sẽ trở thành các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Từ đó, mỗi video, mỗi câu chuyện được lan tỏa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố mà còn tạo thêm giá trị cho công nghiệp văn hóa và kinh tế số TP.HCM.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam
Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được ra mắt ngày 12/10 tại Hà Nội, hướng tới kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm, thị trường.

Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được ra mắt ngày 12/10 tại Hà Nội, hướng tới kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm, thị trường.

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội
Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/10, "Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật tại Rạp Công nhân, Hà Nội. Sự kiện công nghiệp văn hóa Triển lãm và Liveshow kịch được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/10, "Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật tại Rạp Công nhân, Hà Nội. Sự kiện công nghiệp văn hóa Triển lãm và Liveshow kịch được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hơn 1.000 KOL, KOC sẽ dự tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số
Hơn 1.000 KOL, KOC sẽ dự tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số

VOV.VN - TP.HCM sẽ tổ chức Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 KOL, KOC. Thông tin được đưa ra tại họp báo Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn thành phố năm 2026 tổ chức ngày 9/11.

Hơn 1.000 KOL, KOC sẽ dự tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số

Hơn 1.000 KOL, KOC sẽ dự tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số

VOV.VN - TP.HCM sẽ tổ chức Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 KOL, KOC. Thông tin được đưa ra tại họp báo Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn thành phố năm 2026 tổ chức ngày 9/11.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc