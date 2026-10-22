Vũ trụ kinh dị TCU ra mắt khán giả Việt: Bambi từ nạn nhân trở thành quái thú

Từ chú nai hiền lành đến sinh vật săn mồi khát máu.

Xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Bambi, a Life in the Woods (1923) của nhà văn Felix Salten và được biết đến rộng rãi qua bộ phim hoạt hình cùng tên do Disney phát hành năm 1942, Bambi vốn gắn liền với hình ảnh một chú nai hiền lành cùng câu chuyện trưởng thành giữa thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, trong Bambi: Lãnh địa săn mồi, nhân vật quen thuộc này được tái tưởng tượng theo một hướng hoàn toàn khác, khi chú nai từng là nạn nhân của những cuộc săn bắn nay trở thành mối đe dọa đối với chính con người.

Poster chính thức của phim tại Việt Nam gây ấn tượng với tạo hình Bambi biến dạng, sở hữu cặp gạc khổng lồ, đôi mắt đỏ rực cùng hàm răng sắc nhọn. Sinh vật xuất hiện giữa khu rừng tăm tối, phía sau là vầng trăng vàng cùng những tàn lửa đỏ, tạo nên khung cảnh u ám và đầy đe dọa, báo hiệu sự đảo ngược vị thế giữa con người và loài vật trong phiên bản kinh dị lần này.

Poster chính thức của Bambi: Lãnh địa săn mồi.

Cùng với poster, trailer đầu tiên giới thiệu Bambi trong hình hài một sinh vật đột biến khổng lồ, biến khu rừng thành địa bàn săn mồi của riêng mình. Những hình ảnh về cuộc săn đuổi giữa con người và quái vật cho thấy hướng tiếp cận kinh dị sinh tồn của bộ phim, nơi loài vật từng bị săn bắt nay trở thành nỗi khiếp sợ của những kẻ đặt chân vào lãnh địa của nó.

Câu chuyện theo chân Xana (Roxanne McKee thủ vai) và con trai Benji (Tom Mulheron thủ vai), hai mẹ con không may gặp tai nạn xe và bị mắc kẹt giữa một khu rừng hẻo lánh. Chuyến đi nhanh chóng trở thành cuộc chiến sinh tồn khi họ phát hiện mình đang bị một sinh vật nguy hiểm săn đuổi. Trong khi những thợ săn tìm cách đối phó với con quái vật, Xana phải tìm mọi cách bảo vệ con trai và thoát khỏi khu rừng trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo.

Roxanne McKee và Tom Mulheron vào vai hai mẹ con bị cuốn vào cuộc săn đuổi

Từ một nhân vật từng phải chạy trốn những kẻ đi săn, Bambi giờ đây trở thành sinh vật khiến con người phải khiếp sợ. Sự đảo ngược ấy là yếu tố trung tâm của bộ phim, đồng thời mở ra câu chuyện về hậu quả của việc con người xâm phạm và hủy hoại thiên nhiên. Bên cạnh những màn truy sát của quái vật, Bambi: Lãnh địa săn mồi còn khai thác chủ đề mất mát và bản năng bảo vệ gia đình thông qua hai tuyến nhân vật Bambi và Xana.

Dàn diễn viên thương hiệu

Đảm nhận vai nữ chính Xana là Roxanne McKee, gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế qua vai Doreah trong loạt phim đình đám Game of Thrones. Nữ diễn viên người Anh còn được biết đến với các tác phẩm Hollyoaks, Dominion và The Legend of Hercules. Trong Bambi: Lãnh địa săn mồi, cô hóa thân thành một người mẹ buộc phải đối đầu với sinh vật khổng lồ để bảo vệ con trai.

Đồng hành cùng Roxanne McKee là diễn viên trẻ Tom Mulheron, từng xuất hiện trong series Slow Horses, đảm nhận vai Benji. Mối quan hệ giữa hai mẹ con Xana và Benji không chỉ đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện mà còn tạo nên sự đối chiếu với bi kịch của Bambi: Trong khi một người mẹ tìm mọi cách bảo vệ con trai, sinh vật đang truy sát họ lại bị chi phối bởi nỗi đau mất đi người thân.

Sinh vật Bambi trở thành nỗi ám ảnh của những người bước vào lãnh địa săn mồi.

Dàn diễn viên còn có Nicola Wright trong vai Mary và Samira Mighty trong vai Harriet. Nicola Wright từng tham gia hai tác phẩm khác thuộc TCU là Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 và Peter Pan's Neverland Nightmare, trong khi Samira Mighty được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Love Island tại Anh. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ Adrian Relph, Russell Geoffrey Banks, Alex Cooke và Joseph Greenwood.

Với Bambi: Lãnh địa săn mồi, đạo diễn Dan Allen không muốn đơn thuần tạo ra một con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng. Ông lựa chọn giữ lại những yếu tố bi thương từ nguyên tác, đặc biệt là nỗi đau mất mẹ, sự cô độc và những tổn thương của Bambi, để xây dựng động cơ cho hành trình báo thù của nhân vật.

Được sản xuất bởi Jagged Edge Productions và ITN Studios, với kịch bản do Rhys Warrington chấp bút, Bambi: Lãnh địa săn mồi tiếp nối hướng khai thác những biểu tượng văn học quen thuộc bằng ngôn ngữ điện ảnh kinh dị. Lần này, chú nai từng gắn với câu chuyện trưởng thành và mất mát trở thành trung tâm của một cuộc săn đuổi sinh tử, nơi ranh giới giữa nạn nhân và kẻ săn mồi bị đảo ngược.

Trailer đầu tiên của Bambi: Lãnh địa săn mồi.

Twisted Childhood Universe lần đầu công chiếu tại Việt Nam

Không chỉ gây tò mò bởi diện mạo mới của Bambi, Bambi: Lãnh địa săn mồi còn đánh dấu lần đầu tiên một tác phẩm thuộc The Twisted Childhood Universe (TCU) chính thức được đưa lên màn ảnh rộng tại Việt Nam. Được phát triển bởi nhà làm phim Rhys Frake-Waterfield cùng hãng sản xuất Jagged Edge Productions, TCU là vũ trụ điện ảnh kinh dị xây dựng trên ý tưởng biến những nhân vật văn học và cổ tích quen thuộc thành các hình tượng đen tối, tàn bạo, đối lập với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Vũ trụ này bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi Winnie-the-Pooh: Blood and Honey ra mắt năm 2023. Bộ phim gây tranh luận khi biến chú gấu Pooh cùng người bạn Piglet thành những kẻ sát nhân, thay cho hình tượng đáng yêu vốn gắn liền với tuổi thơ. Dù được thực hiện với kinh phí khiêm tốn, tác phẩm đạt doanh thu phòng vé vượt xa ngân sách sản xuất, tạo tiền đề để các nhà làm phim tiếp tục phát triển thương hiệu theo mô hình vũ trụ điện ảnh kinh dị.

Bambi: The Reckoning thuộc vũ trụ điện ảnh kinh dị The Twisted Childhood Universe

Sau Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, TCU tiếp tục mở rộng với phần tiếp theo Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024) và Peter Pan's Neverland Nightmare (2025). Trong đó, Peter Pan được tái hiện thành một kẻ bắt cóc nguy hiểm, buộc Wendy phải tìm cách giải cứu em trai Michael. Tác phẩm bắt đầu phát hành giới hạn tại Mỹ vào tháng 1/2025, tiếp nối hướng khai thác mặt tối của những nhân vật từng gắn liền với văn học thiếu nhi.

Ra mắt tại Mỹ vào tháng 7/2025, Bambi: The Reckoning là phần phim thứ tư của TCU theo thứ tự phát hành quốc tế. Khác với hình tượng những kẻ sát nhân trong các tác phẩm trước, Bambi được xây dựng như một sinh vật đột biến mang sức mạnh thể chất vượt trội, có khả năng biến cả khu rừng thành địa bàn săn mồi. Cách tiếp cận này đưa yếu tố kinh dị quái vật và sinh tồn vào TCU, đồng thời mở rộng thế giới của thương hiệu.

Bambi phiên bản kinh dị Bambi: Lãnh địa săn mồi dự kiến ra rạp Việt từ ngày 23/10.

Đáng chú ý, những bộ phim trong TCU không chỉ tồn tại như các tác phẩm độc lập mà còn được phát triển trong cùng một thế giới điện ảnh. Các nhà sản xuất đã công bố kế hoạch đưa nhiều nhân vật kinh dị thuộc thương hiệu hội tụ trong dự án Poohniverse: Monsters Assemble, lấy cảm hứng từ mô hình phim crossover, nơi các nhân vật từ nhiều tác phẩm cùng xuất hiện trong một câu chuyện chung.

Với việc Bambi: Lãnh địa săn mồi trở thành tác phẩm đầu tiên của TCU ra rạp Việt Nam, khán giả trong nước sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm trên màn ảnh rộng một trong những câu chuyện thuộc vũ trụ kinh dị The Twisted Childhood Universe.