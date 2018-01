VN trong tuần: Bắt Vũ “nhôm”, tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai

Trong tuần qua (1-7/1), diễn ra nhiều sự kiện trong nước thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chiều 4/1 cho biết, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Clip bắt giữ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm"

Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") từ ngày 20/12; lệnh truy nã ký ngày 21/12.

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra VOV.VN - Theo luật sư, Vũ "nhôm" đã bỏ trốn ra nước ngoài nên khả năng được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là không thể.

Ông Vũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự. Tối 21/12, nhà riêng của ông Vũ tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) đã bị công an khám xét trong nhiều giờ.

Phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích

Chiều 3/1, người dân tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện thi thể một người đàn ông tại ngõ 279 đường Hoàng Mai. Đây là nhà riêng của ông Lâm và thời điểm đó, lực lượng Công an đã phải phá khóa cửa xếp sắt của ngôi nhà để vào trong.

Hiện trường địa điểm phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai, Nguyễn Hồng Lâm.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định tử thi là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã mất tích. Ông Lâm được xác định tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 2 của ngôi nhà.

Trước đó, ngày 2/1/2018, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đã ký văn bản gửi tới các cơ quan báo chí về việc Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong trong tình trạng treo cổ VOV.VN - Cơ quan CSĐT Hà Nội đã phát hiện, tìm thấy ông Lâm tại một ngôi nhà 5 tầng nằm trong ngõ 279, quận Hoàng Mai, đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đang điều tra vụ ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị mất tích chưa rõ nguyên nhân từ ngày 26/12/2017.

Công bố quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn

Ngày 5/1 tại Thanh Hóa, đoàn công tác của Trung ương đã công bố thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; cũng như quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn - tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng, phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Hiểu thế nào là “nâng đỡ không trong sáng”? VOV.VN - Trong vụ việc bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh gây chú ý dư luận cả nước, còn nhiều người "tình gian, lý gian" phải được xét đến.

Cùng với đó là quyết định của UBKT Trung ương về việc thi hành kỷ luật ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cảnh cáo.

Hình ảnh hội trường xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án tham nhũng – kinh tế xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Theo ghi nhận, ngày 5/1, nhân viên tại TAND TP Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sắp xếp phòng xét xử vụ án theo quy định mới. HĐXX vụ án gồm 5 người trong đó có 2 thẩm phán.

Hình ảnh hội trường xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm. (Ảnh: Tiền Phong).

Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử gồm 3 đại diện chính thức gồm ông Đào Thịnh Cường - Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; Nguyễn Minh Đồng, Nguyễn Mạnh Thường (kiểm sát viên cao cấp). Ngoài ra, có 2 kiểm sát viên dự khuyết.

Phòng xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm sẽ không còn vành móng ngựa, luật sư và đại diện Viện KSND ngồi đối diện nhau.

Có gì đặc biệt tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8/1? Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm.

Gia đình Trịnh Xuân Thanh nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Trước khi bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, ngày 5/1, mẹ đẻ của bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã đến Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Theo đơn trình bày của bà Đàm Thị Ngọc Kha, mẹ đẻ bị cáo Trịnh Xuân Thanh, khi gia đình được vào thăm gặp con trai trong trại tạm giam, ông Thanh đã chủ động đề nghị gia đình khắc phục hậu quả thay cho mình.

Biên lai khoản nộp khắc phục hậu quả của gia đình Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, như đã đưa tin, trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò Chủ tịch HĐQT PVC, ông Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 119 tỷ đồng.

Lý do luật sư của Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút lui trước ngày mở tòa VOV.VN -Việc luật sư xin rút lui là do không đủ thời gian thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu, nên không đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho Trịnh Xuân Thanh.

Nổ lớn kinh hoàng ở Bắc Ninh

Ngày 3/11, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương. Vụ nổ kinh hoàng xảy ra rạng sáng 3/1 khiến 2 người chết và nhiều người bị thương, gây thiệt hại vô cùng nặng nề về tài sản và môi trường cũng như tâm lý cho người dân trong làng Quan Độ (Bắc Ninh).

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm kê, lực lượng chức năng cho biết tính đến thời điểm hiện tại vụ nổ kinh hoàng đã tác động và gây thiệt hại cho hơn 100 nhà dân. Trong khi đó bộ đội công binh cho biết từ tối 3-4/1, đã thu gom được được hơn 1 tấn đạn.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Miễn, giảm phí cho gần 1.800 xe qua Trạm thu phí Điện Bàn

Bộ GT-VT đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua Trạm thu phí Km943+900, trên tuyến QL1A, tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, miễn 100% giá vé đối với xe tải dưới 2 tấn và xe con dưới 12 chỗ ngồi (không kinh doanh vận tải) cho những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại 3 xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn và 40 đầu xe buýt được Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam xác nhận.

Trạm thu phí Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Đơn vị quản lý Trạm thu phí này cũng lên danh sách miễn thu phí đối với tất cả xe mang biển số xanh của các cơ quan hành chính sự nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, có hơn 920 xe tải dưới 2 tấn và xe dưới 12 chỗ ngồi (không kinh doanh vận tải) có hộ khẩu thường trú ở các xã, thị trấn khác thuộc thị xã Điện Bàn cũng được giảm 50% giá vé qua Trạm thu phí tại xã Điện Thắng Bắc.

Đề xuất 2 phương án giảm phí qua Trạm BOT Sông Phan VOV.VN -Tổng Công ty 319 đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam 2 phương án giảm giá vé thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Sông Phan.

Xăng ổn định, giá dầu đồng loạt tăng

Lần đầu tiên trong năm 2018 giá xăng được giữ ổn định trong khi giá dầu đồng loạt tăng. Liên bộ Công Thương – Tài chính mới có thông tin về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu kì 1 tháng 1/2018 thực hiện từ 15h chiều 4/1.

Theo đó, giá xăng RON95, E5 RON 92 được Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức giá như kỳ điều hành trước. Giá mặt hàng dầu diezel 0,05S tăng 360 đồng/lít lên mức 15.529 đồng/lít; Giá dầu hỏa tăng 495 đồng/lít lên mức 14.112 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut tăng 235 đồng/lít lên mức 12.617 đồng/lít.

Điều chỉnh giá xăng, dầu từ 15h00 chiều nay VOV.VN - Giá xăng RON 95, E5 RON 92 không thay đổi so với kỳ điều chỉnh trước, giá dầu các loại tăng từ 235 – 495 đồng/lít.

Trong năm 2017, Liên bộ đã có 24 lần điều chỉnh giá xăng dầu với 9 lần giảm giá, 9 lần tăng giá, còn lại là giữ nguyên mức giá.

Người đẹp H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tối 6/1 tại Nha Trang diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với sự tham gia của 42 thí sinh. Kết quả cuối cùng, Á hậu 2 thuộc về Mâu Thị Thanh Thủy, Hoàng Thị Thùy nhận giải Á hậu 1 và ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức thuộc về H'Hen Nie.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Xuyên suốt cuộc thi diễn ra, H’Hen Niê luôn là thí sinh được nhiều sự quan tâm và chú ý của công chúng bởi cô sở hữu thân hình nóng bỏng và làn da nâu quyến rũ. Thí sinh H’Hen Niê mang số báo danh 424 với chiều cao 1m72, cân nặng 52kg cùng với số đo 3 vòng 84 – 60- 91./.