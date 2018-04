Điều tra bổ sung vụ nguyên nữ BTV thuê người bắn “dằn mặt” đối phương

Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Đỗ Thị Bích Hằng (SN 1980, ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) và Đào Văn Tùng (SN 1989, quê Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Tiệm sửa xe nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình đưa ra xét xử xác định, khoảng tháng 2/2016, Công ty TNHH Bảo An do anh Bùi Văn Ngọc (SN 1975, ở TP Hà Giang) là giám đốc có đơn đề nghị Truyền hình Công an nhân dân giúp đỡ về việc khai thác mỏ tại xã Chiềng Tương (Yên Châu, Sơn La).

Sau đó, Truyền hình Công an nhân dân cử tổ công tác, trong đó có Hằng (cán bộ Ban chuyên đề) đến làm việc và đã giải quyết được sự việc.

Thời gian sau, anh Ngọc nói chuyện với Hằng về việc đang bị người có tên Nguyễn Hoàng Long (SN 1969, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đe dọa đòi tiền, cướp mỏ quặng nên nhờ Hằng đứng ra giải quyết mâu thuẫn với anh Long.

Sau khi Ngọc dàn xếp giải quyết mâu thuẫn không thành, anh Long cho đàn em đe dọa, gây khó khăn cho Hằng và gia đình anh Ngọc. Sự việc khiến Hằng bực tức.

Sau đó, Hằng bàn với Đào Văn Tùng dùng súng săn để đánh dằn mặt anh Long. Sau đó, Hằng chuyển cho Tùng 11 triệu đồng để Tùng thuê nhà ở, chi tiêu hàng ngày.

Khoảng 13h30 chiều 18/8/2017, phát hiện anh Long đi vào tiệm sửa xe máy số 105 (đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Tùng đến gần, dùng súng săn bắn một phát nhưng anh Long né được nên đạn bay vào vùng bả vay anh Nguyễn Văn Mùi (thợ sửa xe ở gần đó). Sự việc khiến anh Mùi bị thương tật tỷ lệ 10%, anh Long không bị thương tích.

Sau khi bắn anh Long, Tùng nhắn tin trên zalo thông báo cho Hằng biết và xin tiền để bỏ trốn. Hằng đã chuyển vào tài khoản cho Tùng 30 triệu đồng để Tùng đi trốn.

Tại phiên tòa lần 2 này, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ tình tiết liên quan./.

Nguyên nữ thiếu tá công an nhờ đàn em bắn dằn mặt đối phương Sau khi đàn em nổ súng “dằn mặt” người đe dọa mình và ông anh doanh nghiệp, nguyên nữ thiếu tá công an chuyển 30 triệu và bảo người này trốn sang Trung Quốc. Bắt nhóm bảo vệ trong vụ dùng súng bắn nhau trên phố VOV.VN - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm giang hồ mang theo hung khí tấn công nhóm người bảo vệ gây vụ nổ súng kinh hãi. Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì? VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện hiểu nhầm giữa nhóm người của Công ty bảo vệ với người nhà của nhóm Ngọc "sẹo".