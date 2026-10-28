Ấm áp mô hình chăm sóc toàn diện, giúp người cao tuổi “Sống vui, sống khỏe”

Mái nhà chung của người cao tuổi

Ngày 27/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bình Dương, TP.HCM đã ra mắt "Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi", đặt tại Trạm Y tế phường Bình Dương (Trạm Y tế phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi sức khỏe người cao tuổi.

Tại đây, đơn vị đã bố trí khu khám bệnh, giường bệnh để khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi. Từ đó, giúp các cụ có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống mà không phải đi lại xa xôi. Ngay sau lễ ra mắt, người cao tuổi trên địa bàn đã được thăm khám sức khỏe và tư vấn y tế hoàn toàn miễn phí.

Bà Thân Thị Nguyệt (69 tuổi, khu phố Phú Mỹ 5) xúc động chia sẻ, sự quan tâm của chính quyền khiến người cao tuổi cảm thấy rất ấm lòng và có thêm động lực sống vui, sống khỏe. “Với sự quan tâm của lãnh đạo phường cũng như Chi hội Người cao tuổi phường Bình Dương, bản thân chúng tôi là những người cao tuổi sẽ cùng đồng hành, hướng dẫn cho con em trong gia đình cũng như ngoài cộng đồng luôn chăm học, chăm làm thật tốt để đáp lại sự quan tâm của cấp trên đối với cộng đồng của mình”.

Người cao tuổi được khám mắt miễn phí.

Bên cạnh niềm vui được chăm sóc sức khỏe, ông Đỗ Thanh Phong (71 tuổi, ngụ khu phố Phú Mỹ 4) bày tỏ kỳ vọng điểm sinh hoạt này sẽ tiếp tục mở rộng thêm các hoạt động đời sống tinh thần. “Ngoài việc chăm sóc sức khỏe theo tôi nơi đây nên tổ chức điểm cho người cao tuổi đến sinh hoạt, giao lưu với nhau, ví dụ như tập dưỡng sinh, ca hát, chơi cờ tướng... Để làm sao cho người cao tuổi phấn khởi hơn, cuộc sống thoải mái thì sẽ ít bệnh tật hơn”.

Sẽ chăm lo lâu dài

Việc ra mắt “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi" là bước nối tiếp những kết quả thiết thực mà phường Bình Dương đã bền bỉ triển khai trong thời gian qua.

Cụ thể, trước đó phường đã có mô hình “Hồ sơ sức khỏe trọn đời cho các cụ”, với các hoạt động đưa đón, khám tổng quát, theo dõi bệnh lý, tập vật lý trị liệu, hỗ trợ ăn sáng và cấp phát thuốc miễn phí. Riêng trong năm 2025, mô hình ghi nhận 3.136 lượt người cao tuổi được đưa đón khám chữa bệnh và 7.268 lượt tham gia tập vật lý trị liệu hằng ngày.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Từ tháng 10/2025, phường ra mắt mô hình “An lão tại gia” do Hội Người cao tuổi phường phối hợp với Bệnh viện Tín Đức đưa đội ngũ y bác sĩ cùng thiết bị y tế đến tận nhà thăm khám cho các cụ già yếu, neo đơn, bị tai biến hoặc khó khăn trong di chuyển.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương nhấn mạnh, người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội. Chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện đạo lý “Kính lão, trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc.

Ông khẳng định, lễ ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì, lắng nghe nguyện vọng thực tế của người dân để nâng cao chất lượng hoạt động, biến nơi đây thành "điểm tựa" tin cậy, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu.

Người cao tuổi khó khăn được nhận những phần quà ý nghĩa.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi TP.HCM đã trao tặng máy đo huyết áp cho mô hình; Ban tổ chức cũng trao 40 phần quà nghĩa tình đến các cụ có hoàn cảnh khó khăn.