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An Giang hoàn thành giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trước 6,5 tháng

Thứ Năm, 21:35, 22/10/2026
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VOV.VN - An Giang hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 20 nghĩa trang, sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch quốc gia. Tỉnh đã thu thập 11.016 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Chiều 22/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

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Với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, An Giang hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 Quân khu giao.  Đến nay, các phần mộ đã khai quật lấy mẫu tại 20 nghĩa trang đều được xây dựng, hoàn trả theo quy định.

Đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; trong đó lấy được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đạt 72,42% số mộ khai quật. Toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. 

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, trong năm 2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm, đạt 132,4%; đồng thời hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

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Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang páht biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là tại các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ; tăng cường phối hợp với các địa phương Campuchia, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, phối hợp triển khai giám định ADN, từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

“Thời gian không chờ đợi chúng ta, vì vậy mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ”, ông Lê Văn Phước yêu cầu.

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Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Quân khu tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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