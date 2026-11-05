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Bạo lực học đường: Làm gì để giữ kỷ cương lớp học?
Thứ Năm, 06:00, 05/11/2026

Bạo lực học đường: Làm gì để giữ kỷ cương lớp học?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường, học sinh đánh bạn ngay trước mặt giáo viên, thậm chí hành hung thầy cô trong giờ học. Những hành vi ấy đặt ra câu hỏi về kỷ cương và khả năng bảo đảm an toàn ngay trong lớp học.

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Việt Anh/VOV2
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