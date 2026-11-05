Bạo lực học đường: Làm gì để giữ kỷ cương lớp học?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường, học sinh đánh bạn ngay trước mặt giáo viên, thậm chí hành hung thầy cô trong giờ học. Những hành vi ấy đặt ra câu hỏi về kỷ cương và khả năng bảo đảm an toàn ngay trong lớp học.
VOV.VN - Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương về thể chất, tinh thần cho người trong cuộc mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cơ chế bảo vệ giáo viên. Làm thế nào để xử lý nghiêm hành vi lệch chuẩn, bảo đảm kỷ cương trường học và ngăn những vụ việc tương tự tái diễn?
VOV.VN - Vụ việc hai học sinh lớp 9 dùng súng bắn các bạn tại trường Trung học quốc gia San Jose, Tacloban, Philippines hôm 22/06, khiến hơn 20 người thương vong, một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi nhức nhối về bạo lực học đường.
VOV.VN - Nhiều vụ bạo lực học đường hiện nay không chỉ diễn ra trong sân trường mà còn lan lên mạng xã hội, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý và pháp lý. Muốn ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào kỷ luật nhà trường mà cần nhìn sâu hơn vào vai trò của gia đình trong việc hình thành hành vi của trẻ.