Bạo lực học đường: Làm gì để giữ kỷ cương lớp học?

Bạo lực học đường không chỉ bắt đầu ở cổng trường

VOV.VN - Nhiều vụ bạo lực học đường hiện nay không chỉ diễn ra trong sân trường mà còn lan lên mạng xã hội, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý và pháp lý. Muốn ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào kỷ luật nhà trường mà cần nhìn sâu hơn vào vai trò của gia đình trong việc hình thành hành vi của trẻ.