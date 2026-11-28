

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 27/11, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Sở Y tế đã chỉ đạo các Bệnh viện hỗ trợ xã, phường tổ chức nhiều đợt cao điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại đơn vị y tế và các đợt khám lưu động tại cộng đồng. Các đơn vị thuộc Sở Y tế đã chủ động huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ hoạt động khám tại cơ sở; đồng thời bố trí, sắp xếp nhân lực để bảo đảm duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên.

Đến hết ngày 20/11/2026, toàn tỉnh Cao Bằng có hơn 490.000 người dân hiện có mặt tại địa phương được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 100% (về đích trước chỉ tiêu 10 ngày)

Đến hết ngày 20/11/2026, toàn tỉnh Cao Bằng có hơn 490.000 người dân hiện có mặt tại địa phương được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 100% (về đích trước chỉ tiêu 10 ngày). Trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, các cơ sở y tế đã phát hiện nhiều trường hợp mắc mới các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung bướu, tim mạch, mắt và một số bệnh lý khác. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc phát hiện mắc mới được tư vấn, hướng dẫn chuyển đến bệnh viện để khám, chẩn đoán xác định và điều trị kịp thời. Kết quả bước đầu cho thấy hoạt động khám sức khỏe không chỉ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế mà còn hỗ trợ phát hiện sớm một số bệnh lý, nhất là các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các vấn đề sức khỏe cần được theo dõi.

Cùng với hoạt động khám trực tiếp, công tác chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người dân được quan tâm triển khai. Đến nay, có 123.005 hồ sơ khám sức khỏe được liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; 168.873 người có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao độ, sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và tinh thần tận tụy, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của đội ngũ y, bác sĩ vùng cao

Việc một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Cao Bằng - nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán trong khi nhân lực và trang thiết bị y tế cơ sở còn thiếu thốn, hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 100% người dân hiện có mặt tại địa phương và về đích sớm trước thời hạn 10 ngày không chỉ là những con số thống kê ấn tượng. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao độ, sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và tinh thần tận tụy, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của đội ngũ y, bác sĩ vùng cao. Quan trọng hơn, thành công bước đầu ấy đã cụ thể hóa một cách thực chất tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa vùng sâu, vùng xa với đô thị, đặt nền móng vững chắc cho việc quản lý sức khỏe toàn dân một cách chủ động, công bằng và bền vững.

Ông Nông Văn Thánh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp tích cực với các xã và các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Đối với công tác tiêm chủng, Sở đã giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối phối hợp với các trạm y tế để rà soát, tiêm cho người dân.

"Khó khăn nhất là người dân ở phân tán, nên việc tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 1 bộ phận người dân tộc thiểu số họ rất ngại đi tiêm. Những trường hợp trẻ em, người già, người khuyết tật không thể đến cơ sở do khó khăn về điều kiện thì chúng tôi cử viên chức phối hợp để đến khám, tiêm tại nhà", ông Nông Văn Thánh khẳng định.

Thành công bước đầu ấy đã cụ thể hóa một cách thực chất tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa vùng sâu, vùng xa với đô thị, đặt nền móng vững chắc cho việc quản lý sức khỏe toàn dân một cách chủ động, công bằng và bền vững

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành y tế, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong triển khai nhiệm vụ. Đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch khám sức khỏe năm 2027 phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, phân nhóm đối tượng ngay từ đầu, ưu tiên các nhóm dân cư khó tiếp cận dịch vụ y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm người dân sau khám được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên sâu, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

UBND các xã, phường chủ động phối hợp rà soát, cập nhật chính xác danh sách dân cư, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Các sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp, tham mưu bố trí kinh phí, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2027 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thực chất và bền vững hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.