Cầu vào khu công nghiệp tại Đắk Lắk bị gãy, hàng nghìn công nhân bị ảnh hưởng

Trong khi đó, lối vào còn lại của Khu công nghiệp đang thi công dang dở nên nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc. Hai tuần sau khi cầu buôn Tuôr bị sập, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Do không thể lưu thông qua cầu, người dân buôn Tuôr phải đi vòng, khó khăn và tốn kém. Bà con mong muốn việc điều tra sớm có kết quả và cầu sẽ được xây lại.

“Từ nhà vào rẫy và Khu công nghiệp Hòa Phú thì tầm 2 km thôi, đi đường qua cầu thì mất 10 phút thôi. Giờ cầu sập phải đi vòng, đường thì dài gấp 2-3 lần, đi mất thời gian tới nửa tiếng đồng hồ, còn tốn tiền dầu nữa. Mong Nhà nước sớm sửa chữa, khắc phục cho bà con đi lại thuận tiện hơn", ông Y Piêr Ktur, đại diện hai hộ dân ở buôn Tuôr, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ.

Cầu buôn Tuôr, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk bị sập do một xe tải chở quá tải trọng đi qua làm biến dạng.

“Tôi thấy bà con đi rẫy khó khăn, công nhân đi làm thì mất khá nhiều thời gian. Tôi mong muốn nhà nước sớm khắc phục cây cầu để bà con vận chuyển nông nông sản, phân bón; công nhân đi làm thuận tiện hơn. Chứ thấy mọi người đi vòng khá bất tiện", anh Y Savi cho hay.

Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk hiện có 57 doanh nghiệp hoạt động, thu hút gần 6.000 lao động của tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đức Hải, quản lý một doanh nghiệp dệt may tại đây cho biết, tình trạng giao thông hiện tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của hơn 2.500 công nhân, cùng hoạt động vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa của doanh nghiệp. Để duy trì sản xuất của nhà máy, công nhân phải đi làm từ rất sớm.

Cầu buôn Tuôr hư hỏng khiến gần 130 hộ dân trong buôn và khoảng 5.000 công nhân gặp khó khăn trong việc đi lại.

“Công ty phổ biến tới công nhân đi sớm trước giờ vào ca tầm 1 tiếng. Ngoài ra, ở phía Đông Khu công nghiệp cũng có đường mòn qua rẫy của dân thì tạm thời đi nhờ qua đó. Riêng về phương tiện vận chuyển của công ty, chúng tôi điều chỉnh giờ xuất phát chậm lại 2 tiếng so với giờ công nhân tan ca nhằm tránh ùn tắc. Chúng tôi kiến nghị sớm sửa xong tuyến đường chính vào Khu công nghiệp và khắc phục cây cầu", ông Hải cho hay.

Ông Đào Quang Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Phú thông tin, ngoài 128 hộ dân buôn Tuôr, còn có khoảng 5.000 công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú phải lưu thông qua cầu để vào khu công nghiệp. Ngay khi quá trình điều tra việc sập cầu khép lại, địa phương sẽ đầu tư khôi phục.

Mọi người phải đi ra cổng chính theo hướng từ Quốc lộ 14 vào.

“Trước mắt thì phải sửa chữa lại nhằm đảm bảo như lúc ban đầu để bà con đi lại. Còn về lâu dài, UBND xã cũng đã đưa vào kế hoạch vốn trung hạn để cải tạo, nâng cấp tuyến và cây cầu này giai đoạn 2026–2030. Đường thì dài khoảng 3,5 km, cầu dài 16 mét, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã làm tờ trình xin UBND tỉnh Đắk Lắk rồi", ông Thạch cho biết.

Sau khi cầu buôn Tuôr bị sập, 5.000 công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú phải vào khu công nghiệp bằng lối phía trước, đang được thi công nâng cấp. Phương tiện thi công, hàng hóa ra vào khu công nghiệp cùng dòng người chen chúc trên đoạn đường dang dở, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trong các khung giờ cao điểm. Trước mắt, các đơn vị thi công đã hạn chế phương tiện, nhân lực vào giờ cao điểm, ủi tạo hành lang tạm cho người và phương tiện của khu công nghiệp lưu thông.