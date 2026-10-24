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Cháy lớn ở cơ sở sản xuất băng keo tại phường Lê Hồ, Ninh Bình

Thứ Bảy, 11:27, 24/10/2026
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VOV.VN - Sáng 24/10, lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính ở phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. Sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn đám cháy.

Sáng 24/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính ở xóm Đồng Hóa, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. 

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Lửa bùng phát dữ dội tại cơ sở sản xuất băng keo, băng dính ở phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, sáng 24/10

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ cháy xảy ra trong khoảng từ 7h30 đến 8h. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trần Hồng/VOV.VN
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