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Cháy quán ăn ở Hạ Long

Thứ Hai, 21:30, 09/11/2026
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VOV.VN - Vào lúc 15h47 ngày 9/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an thành phố Quảng Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cháy tại số 17, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long.

Đám cháy xảy ra tại một quán ăn thuộc khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin huy động cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước đến hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.

Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long và các lực lượng liên quan cũng được huy động phối hợp bảo đảm an toàn khu vực, giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông, phục vụ công tác chữa cháy. 

Đến 16h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định.

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Nhìn từ xa, đám cháy bốc cột khói cao
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Đám cháy xảy ra tại một quán ăn thuộc khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long

 

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Đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra theo quy định

 

 
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Bình gas phát nổ giữa đám cháy ở An Giang, 6 hộ dân bị thiệt hại

VOV.VN - Ngày 30/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại khóm Châu Long 7, khiến 6 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng về tài sản.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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