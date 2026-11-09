Cháy quán ăn ở Hạ Long

Đám cháy xảy ra tại một quán ăn thuộc khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin huy động cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước đến hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.

Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long và các lực lượng liên quan cũng được huy động phối hợp bảo đảm an toàn khu vực, giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông, phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 16h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định.

Nhìn từ xa, đám cháy bốc cột khói cao

Đám cháy xảy ra tại một quán ăn thuộc khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long

Đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra theo quy định