Cháy trụ ATM, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Nhận được tin báo cháy từ nhân dân, Công an phường An Xuyên đã nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đến khoảng 10h17 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy có diện tích khoảng 2,8 mét vuông, rất may không gây thiệt hại về người.

Trụ ATM bị cháy trên đường Ngô Quyền.

Tuy nhiên, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu trên 100 triệu đồng. Qua công tác xác minh sơ bộ, nghi vấn nguyên nhân vụ việc do sự cố điện. Phía ngân hàng yêu cầu giám định chính xác nguyên nhân để làm cơ sở phục vụ công tác bồi thường bảo hiểm.

Hiện tại, UBND phường An Xuyên đã chỉ đạo công an phường báo cáo, đề xuất các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.