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Chủ nhà hàng Cường Dê nói lý do rút đơn tố giác Thắng “Ật”

Thứ Tư, 09:10, 14/10/2026
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VOV.VN - Sau vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”), ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cùng nhân viên Dương Văn Hưng đã quyết định rút đơn tố giác, mong muốn khép lại mâu thuẫn sau khi hai bên hòa giải.

Sáng 14/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, ông và nhân viên Dương Văn Hưng đã tự nguyện rút đơn tố giác Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”).

“Qua sự hòa giải của gia đình và người thân, cùng việc anh Thắng trực tiếp gặp, xin lỗi chú Hưng, chúng tôi mong những mâu thuẫn được khép lại, để mỗi người có cơ hội nhìn nhận những điều chưa đúng, sửa chữa và tiếp tục cuộc sống. Tôi hy vọng thiện chí hôm nay sẽ được đáp lại bằng sự tôn trọng và những hành động đúng mực từ nay về sau. Việc xem xét, giải quyết vụ việc tiếp theo, chúng tôi tôn trọng quyết định của cơ quan có thẩm quyền”, ông Hào chia sẻ.

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Chủ nhà hàng Cường Dê và nhân viên Dương Văn Hưng

Theo ông Hào, con trẻ có tội tình gì đâu, đằng sau Thắng còn có vợ con, gia đình. Khi gia đình đã thiện chí xin lỗi, việc cho nhau cơ hội cũng là cách để giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, tránh để sự việc tiếp tục bị đẩy đi xa.

Chủ nhà hàng Cường Dê cũng mong muốn cộng đồng mạng không tiếp tục công kích bất kỳ bên nào, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình và tạo điều kiện để nhà hàng trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream), có lời nói mang nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

 

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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