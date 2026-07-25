Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h35 sáng nay (25/7), tại Km98+600 Quốc lộ 279, đoạn qua khu vực ngã ba cầu Khe Lếch, xã Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà, xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-375.70 chở thức ăn chăn nuôi do anh Vũ Đức Mạnh (SN 2002, trú xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở theo em ruột là Vũ Thế Hiền (SN 2004), đã tự lật khi lưu thông qua đoạn đường cong.

Khoảng 5 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Văn Bàn nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 113 Công an tỉnh Lào Cai và người dân. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ); Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và Trung tâm Y tế Văn Bàn triển khai công tác cứu nạn.

Công an xã Văn Bàn giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật

Do cabin xe bị biến dạng sau khi lật, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn. Thượng tá Trịnh Xuân Hiệp, Trưởng Công an xã Văn Bàn cho biết, xe ô tô bị lật nghiêng và mài trượt trên mặt đường nên các cánh cửa xe bị đóng chặt bên trong, 2 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong nên phải sử dụng các vật dụng chuyên nghiệp để cạy và phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài.

“Từ 3h đến 3h45, các nạn nhân lần lượt được giải cứu và đưa về Trung tâm y tế xã Văn Bàn để cứu chữa. Hiện tại sức khỏe 2 nạn nhân này đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng”, Thượng tá Hiệp nói.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do người điều khiển phương tiện khi đi qua đoạn đường cong không làm chủ được tốc độ và tay lái, dẫn đến xe tự lật. Hiện Công an xã Văn Bàn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 279, đặc biệt đoạn từ ngã ba cầu Khe Lếch đến xã Bảo Hà, cần giảm tốc độ, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát. Đây là tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, dốc cao; vào ban đêm và sáng sớm thường xuất hiện sương mù dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.