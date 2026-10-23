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Đà Nẵng: Rác thải ùn ứ do năng lực thu gom chưa đáp ứng

Thứ Sáu, 19:43, 23/10/2026
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VOV.VN - Tại buổi họp báo Quý III năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức hôm nay (23/10), Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thừa nhận, năng lực thu gom rác thải của đơn vị dịch vụ có lúc chưa đáp ứng, gây tình trạng ùn ứ rác thải cục bộ trong khu dân cư, bức xúc trong nhân dân nhân.

Qua kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi quy định tại các khu vực đất trống, trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị. Tình trạng chậm thu gom rác thải làm ùn ứ cục bộ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, năng lực của đơn vị cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu gom rác thải tại một số tuyến đường, khu dân cư bị chậm trễ từ 2 đến 3 ngày, gây bức xúc trong dư luận và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội. Nguyên nhân là đơn vị thu gom rác thiếu hụt nhân công và phương tiện chuyên dụng, thiếu các phương tiện cỡ nhỏ, xe điện phù hợp với đặc thù địa hình đô thị. Phương tiện thu gom rác cơ giới khó tiếp cận các kiệt, hẻm nhỏ hẹp, trong khi công tác quy hoạch, bố trí các điểm tập kết rác hiện nay chưa tối ưu, thiếu đồng bộ.

Da nang rac thai un u do nang luc thu gom chua dap ung hinh anh 1
Đà Nẵng thừa nhận, năng lực thu gom rác thải của đơn vị dịch vụ có lúc chưa đáp ứng, gây tình trạng ùn ứ rác thải cục bộ trong khu dân cư.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng thừa nhận, chưa thực hiện công khai, minh bạch về phương án thu gom rác, về thời gian, địa điểm, tần suất, lộ trình tuyến và kế hoạch giám sát để huy động cơ chế giám sát từ cộng đồng. Hiệu quả kiểm tra, áp dụng chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về đổ rác sai quy định còn lỏng lẻo, chưa đảm bảo tính răn đe theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường khẩn trương bổ sung nguồn lực, tuyển dụng lao động phổ thông, cân đối lại ca kíp để bù đắp lượng nhân công thiếu hụt; chấm dứt ngay tình trạng chậm thu gom rác, không để tình trạng tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị. Các đơn vị thu gom cần hiện đại hóa phương tiện, lập lộ trình đầu tư, bổ sung hệ thống xe thu gom cỡ nhỏ, xe điện chuyên dụng phù hợp với địa hình kiệt, hẻm nhỏ của đô thị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng sớm hoàn thành việc lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố sau hợp nhất tỉnh. Trước mắt, tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý chất thải rắn phía Nam thành phố. Về lâu dài, thành phố kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải xây dựng, bùn thải và kêu gọi đầu tư nhà máy tái chế, giảm dần tỷ lệ chôn lấp.

Da nang rac thai un u do nang luc thu gom chua dap ung hinh anh 2
Lô đất trống trở thành điểm đổ xà bần, rác thải.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:"Đà Nẵng là thành phố về môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định là luôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố những chính sách để đảm bảo vệ sinh môi trường của thành phố được tốt hơn. Tuy nhiên, đâu đó hiện nay vẫn còn những phản ánh rác thải tồn đọng. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương, hỗ trợ xây dựng các định mức kỹ thuật và tiến độ xây dựng về quy định định mức chế tài xử lý, thu gom rác thải tồn đọng, làm sao vệ sinh đảm bảo”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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