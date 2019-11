Đã xác định được danh tính nữ nạn nhân bị ô tô Mercedes tông tử vong

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã tìm được thân nhân người nhà nữ nạn nhân đi xe đạp bị ô tô Mercedes tông tử vong.



Theo Công an quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng xác định danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp bị ô tô Mercedes tông tử vong tại đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy là Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, ở tỉnh Hải Dương).

Vào sáng 20/11, tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Được biết, chiều nay (21/11) đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy để tiến hành nhận dạng nhân thân. Tuy nhiên, theo Công an quận Cầu Giấy, do nữ nạn nhân bị ô tô Mercedes tông mặt úp mặt xuống đường đã biến dạng nên việc nhận dạng khó khăn.

Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy sẽ cùng với gia đình sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận người bị nạn.

Trước đó, nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên ở trọ tại phường Trung Hoà, chiều tối qua, chủ nhà trọ không thấy Quyên về nên đã liên hệ với gia đình của Quyên ở tỉnh Hải Dương để xác minh.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes bốc cháy dữ dội.

Đại diện gia đình đã lên công an phường Trung Hoà trình báo, đồng thời được hướng dẫn lên cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để làm thủ tục xác minh và làm rõ. Qua nhận dạng ban đầu, nữ nạn nhân chính là chị Đỗ Thị Mai Quyên.

Trước đó, vào khoảng 7h15 sáng ngày 20/11 bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người lái xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội thì đến ngã tư Nguyễn Ngọc Vũ thuộc địa bàn phường Trung Hoá thì đâm va vào 3 xe máy, 1 xe đạp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, các phương tiện và nạn nhân liên quan: xe máy 18B1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, ở Yên Mỹ, Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển chở chị Phạm Hồng Nhưng (SN 2001, ở Tx Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); mô tô 19M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội); 01 xe mô tô không BKS chưa dõ người điều khiển và 01 xe đạp. Hậu quả, một nữ nạn nhân khoảng 20-25 tuổi đi xe đạp tử vong tại chỗ.



Sau khi gây tai nạn, chiếc Mercedes đã bốc cháy trơ khung sắt. Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ./.