Phó Thủ tướng gửi thư khen CSGT cứu người kẹt ở đầu xe Mercedes cháy

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG đã gửi thư biểu dương hành động cứu người đầy dũng cảm và nhân văn của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cụ thể, trong thư, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGTQG khẳng định: "Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi".



"Tôi biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG viết.

Trước đó, vào sáng 20/11, tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Mercedes GLC 250 và 2 xe máy, 1 xe đạp điện khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes bốc cháy dữ dội và thời điểm chiếc xe bốc cháy có 1 nam tài xế Grab bị kẹt tại hiện trường vụ tai nạn.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái - Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội).

Rất may, lúc này Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, cán bộ Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu được người này an toàn.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể, vào khoảng 7h15 phút ngày 20/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, khi đến khu vực chân cầu vượt Lê Văn Lương, Trung tá Thái phát hiện vụ tai nạn giữa 2 xe máy, 1 xe đạp điện với ô tô nhãn hiệu Mercedes.

Ngay lập tức Trung tá Thái tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và phát hiện 1 nam tài xế Grab mắc kẹt ở đầu xe ô tô và xe máy. Lúc này, chân của tài xế Grab đang bốc cháy và người này kêu cứu thảm thiết.

"Thấy vậy, tôi đã hô hoán người dân rồi lao vào kéo tài xế Grab khỏi nơi nguy hiểm. Thời điểm kéo được tài xế Grab ra ngoài, chân phải của tài xế này vẫn đang bốc cháy. Khi đã đưa tài xế đến nơi an toàn, tôi đã hô hoán người dân lấy bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy...", Trung tá Thái kể.

Theo Trung tá Thái, thời điểm lao vào giải cứu nam tài xế Grab, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ.

"Thời điểm đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cứu người và nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mặc dù vị trí tai nạn thuộc thuộc Đội CSGT số 7 nhưng đứng trước cảnh tượng khủng khiếp đó và nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên chạy Grab bị kẹt trong đám cháy tôi đã liều mình lao vào đưa anh ta ra ngoài trong khi quần anh ta vẫn còn cháy do lửa", Trung tá Thái cho hay.

Theo anh Thái, do quá trình tiếp xúc với lửa lớn kèm theo khói độc nên anh Thái đã bị tức ngực, rát mặt sau đó.

Qua sự việc, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đưa ra lời khuyên, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn nữa, từ đó sẽ hạn chế những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ./.