Đắk Lắk ký kết phối hợp hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 18/9, Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình phối hợp “Giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026–2030”. Chương trình hướng đến hỗ trợ phạm nhân nữ theo cả quá trình, từ giáo dục, học nghề trong thời gian chấp hành án đến kết nối việc làm, sinh kế khi trở về địa phương.

Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình phối hợp “Giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026–2030”

Trong 5 năm qua, Trại giam Đắk Trung và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân nữ.

Qua chương trình, 560 người được cấp chứng chỉ nghề; hơn 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm. Trại giam Đắk Trung cũng tổ chức 146 lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý cho gần 4.400 lượt phạm nhân.

Đại tá Đào Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, việc giáo dục, dạy nghề được tổ chức phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và tâm lý của từng phạm nhân nữ: “Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ, giáo dục và thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Về lao động, dạy nghề thì chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp và sau này cũng về xã hội để làm việc”.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu 100% phạm nhân nữ được phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và định hướng tái hòa nhập; 100% người trước khi chấp hành xong án được tư vấn hoặc kết nối học nghề, việc làm, vay vốn và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Ít nhất 70% phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tư vấn, kết nối việc làm, học nghề hoặc hỗ trợ sinh kế.

Tại chương trình, các đơn vị trao 20 phần quà tặng phạm nhân nữ có thành tích cải tạo tốt và 8 phần quà tặng phạm nhân nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ tại Trại giam Đắk Trung.

Các đơn vị cùng phối hợp trong hỗ trợ phạm nhân nữ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk khẳng định, để việc hỗ trợ được tiếp nối sau khi người chấp hành xong án trở về địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tăng cường kết nối các nguồn lực và vận động cộng đồng giảm kỳ thị.

“Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục làm cầu nối với các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp để hỗ trợ học nghề, việc làm, vốn vay cho phạm nhân nữ sau khi trở về cộng đồng. Các cấp Hội cũng tuyên truyền để cộng đồng không kỳ thị, không có ánh mắt phán xét, giúp chị em tự tin trở về với gia đình, cùng với cộng đồng sống tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái cho biết.

Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu VOV.VN - Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm.