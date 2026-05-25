Lãnh đạo VOV tiếp đoàn Cục Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Thứ Hai, 18:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/5, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đã tiếp đoàn đại biểu Cục Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, do ông Phàm Đồng Mẫn, Phó Cục trưởng, làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV nhắc lại mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa VOV và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đầu năm 1973, “Đoàn 59” – đoàn công tác đặc biệt của VOV với hơn 100 cán bộ, phóng viên – đã sang thành phố Côn Minh để trực tiếp thực hiện công tác biên tập, phát sóng phát thanh về Việt Nam và quốc tế trong thời gian 18 tháng. Trong thời gian hoạt động tại Vân Nam, đoàn đã nhận được nhiều hỗ trợ từ phía Đài Phát thanh – Truyền hình Vân Nam cùng chính quyền và nhân dân địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Từ năm 2005, hai bên đã ký kết văn bản hợp tác và đến năm 2024 tiếp tục gia hạn thỏa thuận nhằm phù hợp với bối cảnh truyền thông mới. Trong quá trình hợp tác, hai cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi phim tài liệu, phim hoạt hình, trao đổi phóng viên và phối hợp sản xuất chương trình.

Đặc biệt, năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập VOV, Đài Phát thanh – Truyền hình Vân Nam đã đón đoàn phóng viên Việt Nam sang thực hiện chương trình về “Đoàn 59”. Tháng 4/2026, đoàn đại biểu Đài Phát thanh – Truyền hình Vân Nam do ông Lôi Kích, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu cũng tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 tổ chức tại Quảng Ninh.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Cũng tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của báo chí – truyền thông trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Theo đó, VOV và Đài Phát thanh – Truyền hình Vân Nam có trách nhiệm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân Việt Nam – Trung Quốc.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng số như Facebook, YouTube, VOV đang tập trung phát triển phát thanh và chuyển đổi số, trong đó có chiến lược đầu tư mạnh cho podcast.

“Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất podcast lớn nhất Việt Nam, đưa những sản phẩm như vậy lên nền tảng số”, ông Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc VOV cũng đề xuất hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất phim tài liệu, quảng bá du lịch, giới thiệu danh lam thắng cảnh, tổ chức các sự kiện văn hóa – âm nhạc và tăng cường trao đổi phóng viên nhằm mang đến cho công chúng hai nước những nội dung chính thống, giàu giá trị kết nối.

Ông Phàm Đồng Mẫn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Đinh Trung

Đại diện phía Vân Nam, ông Phàm Đồng Mẫn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vân Nam đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông có nền tảng lâu đời và đang đứng trước nhiều cơ hội mới trong thời đại số. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố nền tảng hợp tác với VOV, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai bên.

Đồng quan điểm với lãnh đạo VOV, ông Phàm Đồng Mẫn khẳng định mục tiêu cuối cùng của hợp tác truyền thông là góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà Trương Oánh, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Đinh Trung

Bà Trương Oánh, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vân Nam, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai bên là minh chứng cho tình hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bà cũng bày tỏ mong muốn hai Đài sớm phối hợp sản xuất các phim tài liệu về phát thanh và truyền thông trong thời đại số.

“Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mối tình thắm thiết Việt - Trung, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tình hữu nghị giữa Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang góp phần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, bà Trương Oánh nói.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về khả năng phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa xuyên biên giới như Đêm hội Trung thu, cử phóng viên tham gia Hội chợ triển lãm Nam Á – Trung Quốc do Vân Nam tổ chức trong năm tới.

VOV ký kết hợp tác với KBS (Hàn Quốc)

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc (KBS) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông.

Diệp Thảo, Đinh Trung/VOV.VN
Tag: vov trung quốc Cục PT-TH tỉnh Vân Nam
Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Quản trị (ABU) lần thứ 121 của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương tại Macao đã thảo luận nhiều định hướng hợp tác, quản trị và phát triển của tổ chức giai đoạn 2026-2027. Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự với tư cách thành viên chính thức Hội đồng Quản trị ABU.

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Quản trị (ABU) lần thứ 121 của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương tại Macao đã thảo luận nhiều định hướng hợp tác, quản trị và phát triển của tổ chức giai đoạn 2026-2027. Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự với tư cách thành viên chính thức Hội đồng Quản trị ABU.

VOV giành giải phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao Báo chí châu Á 2026

VOV.VN - Ngày 12/5, Hội nghị cấp cao Báo chí Châu Á (AMS) lần thứ 21 khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Villa Nautica, Maldives, quy tụ hàng trăm lãnh đạo báo chí, chuyên gia truyền thông từ hơn 30 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu Maldives đăng cai một trong những diễn đàn truyền thông lớn nhất khu vực.

VOV.VN - Ngày 12/5, Hội nghị cấp cao Báo chí Châu Á (AMS) lần thứ 21 khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Villa Nautica, Maldives, quy tụ hàng trăm lãnh đạo báo chí, chuyên gia truyền thông từ hơn 30 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu Maldives đăng cai một trong những diễn đàn truyền thông lớn nhất khu vực.

Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Thư ký biên tập Đồng Mạnh Hùng, đã tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia do ông Puy Kea - Chủ tịch Câu lạc bộ, làm trưởng đoàn.

VOV.VN - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Thư ký biên tập Đồng Mạnh Hùng, đã tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia do ông Puy Kea - Chủ tịch Câu lạc bộ, làm trưởng đoàn.

Cần Thơ tặng bằng khen VOV-ĐBSCL vì thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho VOV khu vực ĐBSCL trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho VOV khu vực ĐBSCL trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5.

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5.

