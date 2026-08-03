Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40: Quá sớm hay thật sự cấp thiết?

VOV.VN - Đề xuất của Bộ Y tế về trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 đang thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về căn cứ chọn tuổi 40?
VOV.VN - Theo PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, từ tuổi 40, cơ thể bắt đầu suy giảm sinh lý và nhiều bệnh mạn tính hình thành âm thầm. Chuẩn bị từ giai đoạn này giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật và tiết kiệm chi phí điều trị sau này.
VOV.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già, góp phần thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam.
VOV.VN - Tuổi 40 được coi là cột mốc bản lề của cuộc đời. Ở độ tuổi này là lúc cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sức khỏe. Muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tràn đầy năng lượng, bạn nhất định phải ghi nhớ và thực hiện 5 điều cốt lõi dưới đây.