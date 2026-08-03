Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40: Quá sớm hay thật sự cấp thiết?

Bước vào tuổi 40, đừng để sức khỏe "tụt dốc" nếu chưa ghi nhớ 5 điều cốt lõi này

VOV.VN - Tuổi 40 được coi là cột mốc bản lề của cuộc đời. Ở độ tuổi này là lúc cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sức khỏe. Muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tràn đầy năng lượng, bạn nhất định phải ghi nhớ và thực hiện 5 điều cốt lõi dưới đây.