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Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40: Quá sớm hay thật sự cấp thiết?
Thứ Hai, 06:32, 03/08/2026

Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40: Quá sớm hay thật sự cấp thiết?

VOV.VN - Đề xuất của Bộ Y tế về trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 đang thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về căn cứ chọn tuổi 40?

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