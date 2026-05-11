中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch tả châu Phi bùng phát trở lại, Lâm Đồng tiêu huỷ gần 10.000 con lợn

Thứ Hai, 16:29, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi khống chế ổ dịch nhỏ lẻ tại phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng tiếp tục đối mặt nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại xã Đạ Tẻh 3. Ổ dịch tái phát mạnh, buộc ngành chức năng tiêu hủy gần 10.000 con.

Từ đầu tháng 4, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện tại phường Bắc Gia Nghĩa và xã Đạ Tẻh 3, khiến ngành chức năng phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

dich ta chau phi bung phat tro lai, lam Dong tieu huy gan 10.000 con lon hinh anh 1
Lâm Đồng tiêu huỷ gần 10.000 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, ngày 3/4, một ổ dịch tả lợn được phát hiện tại hộ ông Phan Sơn (phường Bắc Gia Nghĩa) trên đàn 24 con lợn. Đáng chú ý, số lợn này mới được mua từ ngoài tỉnh về nuôi khoảng 20 ngày thì phát bệnh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, chính quyền địa phương đã tiêu huỷ toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh ngay trong ngày. Công tác phun khử khuẩn liên tục trong một tuần giúp ổ dịch không phát sinh thêm trường hợp mới, hiện đã xác định là vùng an toàn.

Trong khi đó, điểm nóng đáng lo ngại nằm tại xã Đạ Tẻh 3, nơi dịch bùng phát tại trại Dateh 02 SF thuộc Công ty TNHH DH VINA AGRI. Dịch bệnh xuất hiện và được kiểm soát, nhưng sau 19 ngày tạm ổn định đã tái phát mạnh vào ngày 3/5 trên tổng đàn gần 10.000 con. Đây là khu chăn nuôi tập trung, mật độ nuôi cao, hệ thống chuồng trại liên hoàn nên nguy cơ lây lan nhanh, bùng phát diện rộng rất lớn nếu không kiểm soát chặt.

Theo ông Nguyễn Viết Vui - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 5/5, ngành chức năng đã tiêu hủy hơn 500 con lợn nái và thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ gần 10.000 con lợn tại trại nhằm triệt tiêu mầm bệnh.

Trước diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gồm cử cán bộ trực tiếp 'cắm chốt' tại vùng dịch và vùng nguy cơ; kiểm soát vận chuyển động vật, tăng cường kiểm tra phương tiện ra vào địa bàn; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, khu vực lân cận, các ổ dịch cũ và các điểm giết mổ, buôn bán động vật.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tuyệt đối tuân thủ '5 không': Không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài xã Đạ Tẻh 3 vẫn đang trong giai đoạn theo dõi (chưa qua 21 ngày), tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát còn cao, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

9_adbcd.jpg

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Dù biết rõ vật nuôi mắc bệnh nguy hiểm, các đối tượng vẫn cố tình đưa ra thị trường, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Theo Thái Lâm/Tiền Phong
Tag: Dịch tả châu Phi lâm đồng dịch bệnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng
Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có gần 400 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Số ca nhiễm bệnh trên cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. 

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có gần 400 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Số ca nhiễm bệnh trên cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. 

Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở
Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

VOV.VN - Khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

VOV.VN - Khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh
Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại một số hộ chăn nuôi heo ở các xã, phường thành phố Cần Thơ. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết.

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại một số hộ chăn nuôi heo ở các xã, phường thành phố Cần Thơ. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết.

Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát
Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát

VOV.VN - Đàn heo của tỉnh Đồng Tháp có quy mô lớn trong khu vực ĐBSCL. Ở thời điểm này, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn diễn biến phức tạp, chính quyền, ngành chuyên môn địa phương và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát

Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát

VOV.VN - Đàn heo của tỉnh Đồng Tháp có quy mô lớn trong khu vực ĐBSCL. Ở thời điểm này, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn diễn biến phức tạp, chính quyền, ngành chuyên môn địa phương và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị
Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục