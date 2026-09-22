English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần có lộ trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh
Thứ Ba, 10:36, 22/09/2026

Điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần có lộ trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh

VOV.VN - Một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều “cửa” xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi “cửa” lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng?

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Thuỳ Dương/VOV1
Podcast liên quan
Bộ GD-ĐT đề xuất 4 thay đổi để tuyển sinh công bằng hơn
Bộ GD-ĐT đề xuất 4 thay đổi để tuyển sinh công bằng hơn

VOV.VN - Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD-ĐT đề xuất giảm, chuẩn hóa phương thức xét tuyển, không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định và làm rõ nguồn tuyển, ngưỡng đầu vào.

Chính phủ: Báo cáo phương án đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh trong tháng 9
Chính phủ: Báo cáo phương án đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh trong tháng 9

VOV.VN - Chính phủ giao Bộ GD&ĐT hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thước đo nào để phụ huynh tin là công bằng?
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thước đo nào để phụ huynh tin là công bằng?

VOV.VN - Hà Nội dự kiến năm học 2026-2027 khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học, từng bước tạo mặt bằng đánh giá thống nhất. Học sinh, phụ huynh mong giảm áp lực thi vào lớp 10, nhưng nếu tiến tới xét tuyển, làm sao để kết quả học tập giữa các trường đủ tin cậy, bảo đảm công bằng?

Nghe nhiều

Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?