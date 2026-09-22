Thứ Ba, 10:36, 22/09/2026

Điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần có lộ trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh

VOV.VN - Một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều “cửa” xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi “cửa” lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng?