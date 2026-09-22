Điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần có lộ trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh

VOV.VN - Một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều “cửa” xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi “cửa” lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng?
VOV.VN - Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD-ĐT đề xuất giảm, chuẩn hóa phương thức xét tuyển, không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định và làm rõ nguồn tuyển, ngưỡng đầu vào.
VOV.VN - Chính phủ giao Bộ GD&ĐT hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.
VOV.VN - Hà Nội dự kiến năm học 2026-2027 khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học, từng bước tạo mặt bằng đánh giá thống nhất. Học sinh, phụ huynh mong giảm áp lực thi vào lớp 10, nhưng nếu tiến tới xét tuyển, làm sao để kết quả học tập giữa các trường đủ tin cậy, bảo đảm công bằng?