Đồng Tháp tinh gọn mạng lưới trường học, giữ ổn định hoạt động dạy và học

Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh Đồng Tháp khẩn trương sắp xếp trường học không để ảnh hưởng đến công tác dạy và học trong năm học mới

Tại phường Mỹ Tho hiện có 05 trường tiểu học gồm: Nguyễn Trãi, Thủ Khoa Huân, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Văn Nhánh và Tân Long. Theo phương án sắp xếp, 05 trường này sẽ hợp nhất thành một trường và chỉ còn một hiệu trưởng. Các chức danh quản lý dôi dư sẽ được bố trí theo quy định.

Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa hoàn tất công tác nhân sự. Trong khi chờ quyết định chính thức, các trường đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, tài chính để sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều xác định tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với mục tiêu cao nhất là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Thầy Phan Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo gì thì mình làm theo, thí dụ hiện nay là chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính để bàn giao. Về nhân sự ở đây có bao nhiêu người thì sau khi sáp nhập lại mình sẽ họp lại. Tại phường Mỹ Tho có 5 vị hiệu trưởng của 5 trường Tiểu học sẽ chọn ra 1 hiệu trưởng trường Tiểu học. Về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị cơ bản giống nhau còn về kinh nghiệm quản lý, khả năng đoàn kết, tập hợp anh em, uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp, việc này phường sẽ có tiêu chí để chọn lựa. Sáp nhập để cùng nhau phát triển, thí dụ các trường có điều kiện sẽ kéo các trường trước đây chưa có điều kiện về chung một mái nhà; người nào có kinh nghiệm, có năng lực tốt hơn thì sẽ kéo các bạn kia lên".

Việc sắp xếp trường học lần này cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngành giáo dục Đồng Tháp. Nhiều trường tiểu học và THCS có nhiều điểm trường nằm phân tán, chất lượng giáo dục giữa các đơn vị chưa đồng đều. Sau khi hợp nhất, Ban giám hiệu sẽ quản lý nhiều điểm trường hơn, trong khi một số trường THPT dưới 30 lớp sẽ được sáp nhập với trường THCS để hình thành trường liên cấp. Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong phương thức quản lý, điều hành và phối hợp chuyên môn.

Trong thời điểm nghỉ hè nhưng các trường đang khẩn trương thực hiện chủ trương sáp nhập

Ở bậc học mầm non, việc sắp xếp diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý. Tại phường Đạo Thạnh, 3 trường Mầm non Ánh Dương, Tuổi Xanh và Tuổi Ngọc đã thống nhất phương án hợp nhất; chọn Trường Mầm non Ánh Dương làm điểm chính. Phương án nhân sự cũng đã được thống nhất với một hiệu trưởng và hai hiệu phó.

Cô Lê Thị Trúc Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương (phường Đạo Thạnh) cho biết thêm: "Sau khi được chính quyền địa phương định hướng về sắp xếp 3 trường Mầm non thì tôi thấy thuận lợi là viên chức quản lý từ cấp trưởng đến cấp phó đều thống nhất về đề án để sắp xếp lại. Đối với các cô hiệu trưởng cũng sẵn sàng xuống làm hiệu phó, riêng các cô ở vị trí cấp phó thì cũng đồng ý xuống làm tổ trưởng chuyên môn để hỗ trợ cho đơn vị. Để bước vào năm học mới ổn định thì đầu tiên sẽ họp hội đồng sư phạm của 3 đơn vị lại với nhau rồi phân công phân nhiệm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng người; xây dựng quy chế chuyên môn, phân công công việc để mỗi cô có được vị trí việc làm của mình và tiếp tục nhiệm vụ như thường niên".

Ngày 31/7/2026, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Văn bản số 1180 về phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương án và yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15/8/2026 để chuẩn bị cho năm học mới.

Theo phương án, về cơ bản mỗi xã, phường sẽ có một cơ sở giáo dục đối với mỗi cấp học. Riêng các địa bàn có diện tích rộng, dân số đông hoặc số lượng học sinh lớn sẽ được xem xét duy trì nhiều hơn một trường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Tỉnh tiếp tục giữ nguyên 6 trường nội trú TH&THCS tại các xã, phường biên giới; giữ nguyên các trường chuyên biệt như Trường THPT chuyên, Trường Nuôi trẻ khuyết tật và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Các trường THPT có từ 30 lớp trở lên tiếp tục hoạt động độc lập; những trường dưới 30 lớp sẽ sáp nhập với trường THCS liền kề để hình thành trường liên cấp THCS - THPT.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 72/102 xã, phường mỗi cấp học còn một trường; 11 xã, phường có nhiều hơn một trường; 19 xã, phường tổ chức mô hình trường liên cấp THCS - THPT.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tỉnh giữ nguyên 6 trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp theo lộ trình nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 375 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, giảm 700 cơ sở, tương đương 65,1% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Đồng Tháp sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, bố trí giáo viên phù hợp, giải quyết chế độ đối với nhân sự dôi dư theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường; rà soát, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

So với các cấp học thì các trường Mầm non ở tỉnh Đồng Tháp công tác sắp xếp trường có thuận lợi hơn

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường phải hoàn thành đề án sáp nhập trước ngày 5/8 và hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 15/8/2026. Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Đồng Tháp quyết tâm đưa hệ thống trường học sau sắp xếp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.