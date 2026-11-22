Nhiều kỹ thuật y khoa đã tiệm cận trình độ khu vực, chi phí cạnh tranh, thời gian chờ ngắn và ngày càng có nhiều bệnh viện thu hút bệnh nhân quốc tế. Tuy nhiên, để biến những "điểm sáng" riêng lẻ thành một ngành kinh tế thực sự, Việt Nam sẽ cần nhiều hơn chứ không chỉ là những bệnh viện chất lượng.

Mỗi năm, người Việt Nam được ước tính chi từ 2 đến 3 tỷ USD để ra nước ngoài khám chữa bệnh. Trong khi đó, Việt Nam cũng đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm. Bộ Y tế đang xây dựng Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu đến năm 2030 thu hút khoảng 750.000 lượt khách, đạt doanh thu trực tiếp khoảng 1 tỷ USD.