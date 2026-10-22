English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gian nan tìm tên liệt sĩ từ những mẫu hài cốt lâu năm

Thứ Năm, 07:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng mẫu xương, chiếc răng được xử lý cẩn trọng, nhưng ADN đứt gãy sau nhiều chục năm chôn cất khiến hành trình tìm tên liệt sĩ còn nhiều khó khăn.

 

Tại phòng bảo quản mẫu của Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Khoa Khám nghiệm, mở hộp đựng những mảnh răng liệt sĩ được gói cẩn thận trong giấy. Anh quan sát từng mẫu trước khi thực hiện các bước làm sạch.

gian nan tim ten liet si tu nhung mau hai cot lau nam hinh anh 1
Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội cẩn trọng xử lý từng mẫu hài cốt liệt sĩ

Bên trong hộp mẫu là những mảnh răng của liệt sĩ được gói ghém cẩn thận trong mảnh giấy, bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh Nghĩa cho biết “Mẫu răng này rất nhỏ, điều đó chứng tỏ các bác ra tiền tuyến từ khi còn rất trẻ. Với những mẫu vật nhỏ như vậy còn đầy đủ chân răng thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn, còn mẫu xấu mất hết phần chân thì quá trình xử lý sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi ADN chủ yếu nằm ở phần chân”, anh Nghĩa cho biết.

Từng chiếc răng, từng đoạn xương được anh cùng đồng nghiệp nâng niu, cẩn trọng qua mỗi thao tác. Đó là những mẫu vật phục vụ giám định ADN, mang theo hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Tuy nhiên, phần lớn mẫu xương, răng đã nằm dưới lòng đất nhiều chục năm, chịu tác động của khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ và vi sinh vật. ADN trong mẫu bị đứt gãy, phân mảnh khiến việc phân tích, đối chiếu để tìm lại tên cho liệt sĩ gặp nhiều trở ngại.

Cẩn trọng với từng mẫu hài cốt

Trong giai đoạn đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Viện Pháp y Quân đội được giao nhiệm vụ tiếp nhận mẫu từ 17 tỉnh, thành phố. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác lấy mẫu. Kể từ đầu chiến dịch, Viện đã tiếp nhận hơn 60.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó khoảng 20.000 mẫu đã được đưa vào lưu trữ lâu dài.

gian nan tim ten liet si tu nhung mau hai cot lau nam hinh anh 2
Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó Chủ nhiệm Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội

Sau khi tiếp nhận, các mẫu được dán mã QR rồi bàn giao cho tổ bảo quản. Cán bộ phụ trách lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các kíp thực hiện. Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó Chủ nhiệm Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội cho biết: “Mã QR đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ, được ví như “tấm thẻ thông hành” theo suốt quy trình, từ khâu tiếp nhận mẫu đến khi trả kết quả. Mỗi mẫu được gắn một mã QR duy nhất, giúp hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, nhiễm chéo giữa các mẫu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc quản lý, truy xuất thông tin và xác định danh tính liệt sĩ”.

Ở công đoạn làm sạch, trung bình mỗi ngày anh Nghĩa xử lý và đưa vào tủ sấy khoảng 40-60 mẫu. Mỗi mẫu cần khoảng 10 - 15 phút thực hiện. “Một ngày cả khu bảo quản sẽ làm được từ 600-700 mẫu”, anh Nghĩa nói.

Khối lượng mẫu tiếp nhận, xử lý trong chiến dịch lớn, nhưng với anh Nghĩa cùng các đồng nghiệp, công việc còn mang lại niềm tự hào khi được góp sức tìm lại tên cho các liệt sĩ, sớm đưa các anh về với gia đình. Sau khi làm sạch và sấy, các mẫu được đánh giá chất lượng, gắn mã vị trí trước khi chuyển sang tổ lưu trữ để bảo quản lâu dài, chờ thực hiện xét nghiệm.

Khó tìm thông tin từ ADN đứt gãy

Theo Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm sinh học, Viện Pháp y Quân đội, để thu được bột xương phục vụ tách chiết ADN, mẫu phải trải qua nhiều bước xử lý. Trước tiên, mẫu xương được làm sạch bề mặt bằng phương pháp vật lý và hóa chất. Sau khi loại bỏ tạp chất và để khô, mẫu được nghiền thành bột, đưa vào quy trình tách chiết.

gian nan tim ten liet si tu nhung mau hai cot lau nam hinh anh 3
Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm sinh học, Viện Pháp y Quân đội

“Lượng bột xương thu được phụ thuộc vào tình trạng và khối lượng mẫu xương ban đầu. Đối với những mẫu xương, răng đã được chôn cất dưới đất nhiều năm, công đoạn làm sạch, loại bỏ tạp chất bám trên bề mặt đặc biệt quan trọng. Vì vậy, lượng bột xương thu được sau quá trình xử lý có thể ít hơn rất nhiều so với khối lượng mẫu ban đầu”, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết.

Bột xương sau đó được chuyển đến bộ phận kỹ thuật để tách chiết ADN. Dung dịch thu được sau tách chiết có thể tích rất nhỏ, tương đương khoảng một đến hai giọt nước. ADN tiếp tục được khuếch đại bằng máy PCR để phục vụ các bước phân tích tiếp theo, trước khi mẫu được chuyển sang phòng điện di.

Hệ thống phòng thí nghiệm vận hành theo nguyên tắc một chiều. Mẫu đi lần lượt qua các khu vực xử lý, tách chiết, khuếch đại ADN và điện di. Các phòng được kết nối bằng hộp chuyển mẫu (pass box), còn đường di chuyển của mẫu và nhân viên được bố trí riêng biệt. Quy trình được thực hiện cẩn trọng qua từng công đoạn, nhưng chất lượng mẫu hài cốt lâu năm vẫn là trở ngại lớn đối với công tác giám định.

gian nan tim ten liet si tu nhung mau hai cot lau nam hinh anh 4
Một ngày cả khu bảo quản sẽ làm được từ 600-700 mẫu hài cốt liệt sĩ đưa vào bảo quản lưu trữ lâu dài

Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, chuỗi ADN của người rất dài, gồm hàng tỷ cặp base. Có thể hình dung nó tương tự như một sợi dây kéo dài từ địa đầu Lũng Cú đến tận Mũi Cà Mau. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn đoạn nào để so sánh giữa mẫu của thân nhân và mẫu hài cốt? “Nếu ví theo sợi dây ấy, chúng ta cần biết phải đối chiếu ở “tỉnh nào’, “đoạn nào”. Trong khi đó, ADN trong hài cốt thường bị phân mảnh, đứt đoạn, không liên tục, có những đoạn không đặc hiệu, khiến việc lựa chọn đoạn để đối chiếu gặp nhiều khó khăn”, Thiếu tá Hiệp nói.

Do đó, các công nghệ mới đang hướng tới giải quyết bài toán ADN bị đứt gãy, phân mảnh. Trên những đoạn ADN này có các vị trí mang thông tin đặc trưng. Các chỉ thị di truyền, còn gọi là marker, được thiết kế để phân tích thông tin tại những vị trí đó, phục vụ việc định danh.

Bài toán kết nối dữ liệu cũ với công nghệ mới

Viện Pháp y Quân đội hiện sử dụng kỹ thuật phân tích ADN ty thể theo dòng mẹ bằng phương pháp Sanger để xét nghiệm mẫu hài cốt liệt sĩ. Đây là phương pháp được ứng dụng từ sớm đối với mẫu hài cốt lâu năm và đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

gian nan tim ten liet si tu nhung mau hai cot lau nam hinh anh 5
Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội

Thời gian tới, Viện dự kiến ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp chỉ thị SNP nhằm phân tích các đoạn ADN ngắn, mở rộng khả năng đối sánh huyết thống. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ mới cũng đặt ra bài toán sử dụng dữ liệu đã có. Bởi Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, hàng chục nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ trước đây đã được phân tích bằng công nghệ cũ, trong khi công nghệ mới chưa có cơ sở dữ liệu tương ứng.

Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025, Viện đã tiếp nhận gần 15.000 mẫu, giám định gần 4.000 mẫu, so khớp xác định danh tính 558 liệt sĩ.

Dự kiến trong giai đoạn tiếp theo, Viện sẽ tiếp nhận thêm khoảng 35.000 mẫu từ các địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, đến ngày 30/4/2027, tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ đơn vị dự kiến tiếp nhận là hơn 100.000 mẫu.

Nguyễn Hà - Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại căn cứ H9 trên núi Chư Yang Sin
Đắk Lắk quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại căn cứ H9 trên núi Chư Yang Sin

VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông vừa quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại núi Chư Yang Sin, gần Bệnh xá dã chiến thuộc Khu căn cứ kháng chiến H9 của Tỉnh ủy Đắk Lắk trong kháng chiến chống Mỹ.

Đắk Lắk quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại căn cứ H9 trên núi Chư Yang Sin

Đắk Lắk quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại căn cứ H9 trên núi Chư Yang Sin

VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông vừa quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại núi Chư Yang Sin, gần Bệnh xá dã chiến thuộc Khu căn cứ kháng chiến H9 của Tỉnh ủy Đắk Lắk trong kháng chiến chống Mỹ.

Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ năm 2026
Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ năm 2026

VOV.VN - Ngày đầu triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 349/412 mẫu đăng ký, đạt 84,71%. Hoạt động góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh và tìm kiếm danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ năm 2026

Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ năm 2026

VOV.VN - Ngày đầu triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 349/412 mẫu đăng ký, đạt 84,71%. Hoạt động góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh và tìm kiếm danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phú Thọ thu nhận mẫu ADN hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính
Phú Thọ thu nhận mẫu ADN hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Phú Thọ đợt 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 27/10, dự kiến thực hiện với hơn 3.400 người tại 21 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phú Thọ thu nhận mẫu ADN hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Phú Thọ thu nhận mẫu ADN hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Phú Thọ đợt 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 27/10, dự kiến thực hiện với hơn 3.400 người tại 21 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục