Học sinh bị mắc kẹt trong khe tường tại Ninh Bình

Khoảng 9h40 ngày 10/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận tin báo đề nghị hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ một học sinh nam lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình triển khai phương án giải cứu học sinh mắc kẹt trong khe tường hẹp.

Tại hiện trường, học sinh bị mắc kẹt trong khe tường hẹp, tâm lý hoảng loạn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng khảo sát, đánh giá tình hình, lựa chọn phương án sử dụng gối nâng chuyên dụng để tạo khoảng trống, đồng thời triển khai thiết bị khoan, đục bê tông, từng bước mở rộng không gian tại vị trí học sinh mắc kẹt.

Đưa học sinh ra ngoài an toàn sau khoảng 30 phút cứu nạn.

Trong quá trình cứu nạn, lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên động viên, trấn an, hướng dẫn học sinh giữ bình tĩnh. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng chất bôi trơn và vật che chắn phù hợp nhằm giảm ma sát, hạn chế nguy cơ gây tổn thương, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa học sinh ra ngoài.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, đến 10h20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa học sinh ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhà trường và gia đình.