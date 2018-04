Mở rộng trạm thu phí Liêm Tuyền trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình

Để giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương nâng cấp, mở rộng nút giao Liêm Tuyền để đảm bảo công tác quản lý vận hành được thông suốt, giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ô nhiễm môi trường và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.

VEC sẽ mở rộng nền mặt đường, bổ sung các thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc thu phí nút giao Liêm Tuyền trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo đó, VEC sẽ tiến hành mở rộng nền mặt đường, bổ sung các thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc bổ sung thêm 2 làn thu phí trên nhánh N2 (chiều Hà Nội-Liêm Tuyền), với tổng bề rộng phạm vi mở rộng là 11m; 1 làn thu phí trên nhánh N1 (chiều Liêm Tuyền-Hà Nội), với bề rộng phạm vi mở rộng là 5m.

Kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền được phê duyệt là 29,7 tỷ đồng (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, quản lý dự án, chi phí tư vấn, dự phòng và các chi phí khác), được trích từ nguồn vốn dự phòng của dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Hạng mục mở rộng trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền được VEC bắt đầu triển khai từ 30/3 đến 30/9/2018. Hiện nay, chủ đầu tư, nhà thầu 575 và các đơn vị liên quan đang tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai các công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Trong quá trình thi công hạng mục mở rộng trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền, VEC chỉ đạo Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, đơn vị quản lý, vận hành trên tuyến và nhà thầu đảm bảo công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn khai thác và điều tiết giao thông tại trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền một cách kịp thời, hợp lý.

Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền hiện đang bị quá tải.

Lý giải về việc cần thiết mở rộng Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền, theo lãnh đạo VEC, tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình kể từ khi đưa vào khai thác từ 30/6/2012, tính đến cuối tháng Ba vừa qua, tuyến đã phục vụ gần 50 triệu lượt phương tiện an toàn và thông suốt, với mức tăng trưởng lưu lượng bình quân 20-25%/năm.

Mặc dù lưu lượng tăng trưởng nhanh kéo theo tăng doanh thu thu phí, VEC lại gặp rất nhiều khó khăn khi quy mô của trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền (bao gồm 5 làn thu phí theo chiều Hà Nội-Nam Định và 3 làn thu phí theo chiều Nam Định-Hà Nội) không đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực trạm thu phí vào những khung giờ cao điểm trong ngày, dịp cuối tuần và vào các ngày lễ, Tết.

Chưa kể, cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai (được xây dựng gần nút giao Liêm Tuyền) được đưa vào hoạt động càng làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại nút giao này.

Để giải quyết thực trạng trên, trong quá trình khai thác vận hành, VEC đã chủ động áp dụng nhiều phương án điều tiết giao thông (mở làn ngược chiều, tăng cường nhân sự điều tiết, phân làn, phân luồng từ xa, tổ chức bán vé giấy lượt ngoài làn,...). Tuy nhiên, phía VEC nhìn nhận đây chỉ là những giải pháp tình thế, tạm thời bởi có khả năng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, qua theo dõi lưu lượng và phân tích tình hình, VEC nhận thấy phương án điều tiết lưu lượng về nút giao Vực Vòng và nút giao Cao Bồ để giảm tải cho nút giao Liêm Tuyền là không khả thi.

Theo lý giải của lãnh đạo VEC, nút giao Vực Vòng cách nút giao Liêm Tuyền 12km; trạm thu phí tại nút giao này được xây dựng với quy mô 8 làn (4 làn ra/4 làn vào/4 phân trạm), mật độ phương tiện lưu thông qua đây vào những ngày trong tuần khoảng 4.500 lượt phương tiện/ngày đêm, những ngày cuối tuần, lễ Tết khoảng 5.500-6.000 lượt phương tiện/ngày đêm.

Còn nút giao Cao Bồ cách nút giao Liêm Tuyền tới 30km; trạm thu phí tại nút giao này được xây dựng với quy mô 15 làn, tiếp nhận trung bình khoảng 6.200 lượt xe/ngày đêm, những ngày cuối tuần, lễ Tết khoảng 8.000-10.000 lượt phương tiện/ngày đêm.

“Do đó, việc mở rộng trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền, dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình là cần thiết,” đại diện VEC khẳng định./.

