Mưa lũ ở Yên Bái đã khiến 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Trong đó có 8 người chết, 9 nguời mất tích và 9 người bị thương. Con số người mất tích giảm do đến 18 giờ chiều nay (20/7), các lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 người mất tích do bị cô lập về nơi an toàn.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng, Văn Chấn là địa phương bị thiệt hại lớn nhất với 3 người chết, 7 người còn mất tích, 4 người bị thương.

Đến cuối giờ chiều 20/7, mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều địa bàn trong tỉnh Yên Bái (Ảnh: Báo Yên Bái).

Tiếp đó là các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên và Trấn Yên. Hiện việc mai táng cho người chết và nỗ lực tìm kiếm người mất tích vẫn đang được chính quyền địa phương và ngành chức năng triển khai hết sức khẩn trương, dù trời tiếp tục có mưa.

Về tài sản, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó gần 80 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, gần 100 nhà bị hư hỏng từ 50 đến 70%; gần 2.900 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái hư hỏng nhẹ.

Về lúa và hoa màu, đã có hơn 1.100 ha bị hư hỏng, vùi lấp. Bên cạnh đó là thiệt hại về công trình xây dựng, thuỷ lợi, điện lưới, ách tắc hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến nay ở Yên Bái trên 170 tỷ đồng.

Trong chiều và tối nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức các đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm, khắc phục hậu quả tại huyện Văn Chấn - địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ này.

Tỉnh cũng huy động trên 2.000 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ tham gia; các huyện, thị xã, thành phố cũng huy động lực lượng tại chỗ trên 15.000 người; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cử trên 200 chiến sĩ để cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Về công tác hỗ trợ khẩn cấp cho các gia định bị thiệt hại: Bước đầu, tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết, mất tích; hỗ trợ 2,5 triệu đồng đối với người bị thương; hỗ trợ 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 2 tháng để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất; bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó là rà soát, tìm những địa điểm đất nền để dự kiến làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, giúp các hộ sớm ổn định sản xuất và đời sống./.

