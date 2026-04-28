Nam Bộ nắng nóng 35-36°C, có nơi trên 36°C, dự báo dịu dần từ 1/5

Ngày 28/4, khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36°C, có nơi trên 36°C; trong đó trạm Tà Lài (Đồng Nai) ghi nhận 36,1°C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 55-60%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29-30/4, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày từ 12-16 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 1/5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng dịu dần.

Về cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, hiện ở mức cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Đồng thời, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Cơ quan chuyên môn lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4°C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.