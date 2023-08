Ngăn chặn kịp thời 4 phạm nhân có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ

Khen thưởng tập thể, cá nhân trong điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, trao thưởng, trợ cấp đột xuất của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt đối tượng cướp tài sản tại tiệm vàng xảy ra ngày 7/6 trên địa bàn huyện Kim Thành.