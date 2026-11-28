Do bụi than đeo bám nên mỗi ngày, gia đình ông Châu Văn Cẩn, ở Tổ Nhân dân tự quản số 4, ấp Long Thạnh, xã Giao Long phải quét dọn nhà, lau chùi cửa nhiều lần. Những viên gạch nền màu trắng liên tục bị phủ một lớp bụi than đen kịt, phát tán từ khu vực cảng Giao Long. Tình trạng này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Ông Cẩn bức xúc: “Nhà tôi một lần quét hai lần mới sạch, nếu không quét thì phủ lên một lớp đen thui. Bụi than dưới cảng bay lên. Trước đây thì ít, bây giờ họ làm băng chuyền đưa than từ sà lan lên cao hơn ngọn dừa, khi băng chuyền chạy, bụi than bay lên. Ở đây người dân có làm đơn, trong xóm có khoảng 30 người ký vào rồi nộp UBND xã mà đến nay chưa thấy phản hồi gì hết”.

Người dân ở khu vực gần cảng Giao Long trong gần 1 năm qua bị bụi than tấn công vào nhà ở

Không riêng gia đình ông Cẩn, nhiều hộ dân sống lân cận cũng đang phải chịu cảnh bụi than bủa vây. Việc lau chùi nhà cửa gần như diễn ra liên tục nhưng vẫn không thể ngăn được lớp bụi đen bám trên nền nhà, vật dụng. Đáng lo ngại hơn, người dân còn lo lắng bụi than ảnh hưởng đến sức khỏe khi phải thường xuyên hít thở trong môi trường ô nhiễm.

Ông Châu Văn Hậu, người dân ấp Long Thạnh cho biết: “Ở dưới cảng họ làm gì mình không cần biết, nhưng trên đây bị bụi nhiều lắm. Nếu có gió thổi, cứ nửa giờ mình lau chùi, lau rồi nửa giờ sau mình lấy tay chạm vào đen kịt luôn. Tôi bệnh hoài không hết, bây giờ đề nghị làm sao phải khắc phục, đừng để ảnh hưởng đến bà con nơi đây”.

Qua tìm hiểu của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tình trạng bụi than phát tán vào khu dân cư đã kéo dài gần một năm nay. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ hoạt động bốc xếp than của một doanh nghiệp tại cảng Giao Long, nằm ven sông Tiền, thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Giao Long. Than từ các phương tiện thủy được vận chuyển qua hệ thống băng chuyền để cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Giao Long.

Cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng do bụi đen lan tỏa

Đáng chú ý, khi băng chuyền đưa than lên độ cao hơn 10 mét, bụi than dễ dàng phát tán theo chiều gió, lan rộng vào nhà cửa và vườn cây của người dân trong bán kính khoảng 500m. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, lớp bụi than màu đen còn bám dày trên cây dừa, bưởi và nhiều loại hoa màu, khiến người dân lo ngại năng suất cây trồng bị suy giảm.

Ông Châu Văn Tiếp, có vườn dừa nằm cạnh cảng Giao Long bức xúc: “Bụi than này làm vườn dừa, bưởi kể cả hoa màu của người dân chúng tôi rất là ảnh hưởng. Bụi này lấp lên cái hoa không đậu trái được, do đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi đã có gửi đơn đến chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả này nhưng không biết sao chúng tôi chưa nhận phản hồi. Chúng tôi đề nghị phải giải quyết để bà con trở lại cuộc sống ổn định”, ông Tiếp tâm tư.

Bụi than màu đen bám vào đất trong vườn của nông dân

Từ một vùng quê yên bình, nhiều hộ dân ở ấp Long Thạnh, xã Giao Long giờ đây phải sống trong cảnh nhà cửa, vườn tược thường xuyên bị bụi than bao phủ. Không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Doanh nghiệp đưa bột than bằng băng chuyền từ sà lan neo đậu dưới sông lên bờ làm phát sinh khói bụi

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sớm kiểm tra, xác minh nguồn phát sinh bụi than, đánh giá mức độ ô nhiễm. Bởi người dân có quyền được sống trong môi trường trong lành, không thể để hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trở thành gánh nặng ô nhiễm đối với cả cộng đồng dân cư.