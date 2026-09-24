Người qua phố trong mưa

VOV.VN - Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Nhiều người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố, vẫn có những người tiếp tục công việc.
VOV.VN - Hòa bình thường được nhắc đến qua những mốc son của lịch sử. Nhưng đôi khi, điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị: tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh.
VOV.VN - Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.
VOV.VN - Những đôi quang gánh tô điểm cho cái hồn phố thị, thu hút sự chú ý của khách du lịch bao năm qua. Không thể đếm nỗi những vất vả, những câu chuyện đằng sau đôi quang gánh của các bà các chị trên khắp các con phố Hà Nội.