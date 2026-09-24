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Người qua phố trong mưa
Thứ Năm, 10:59, 24/09/2026

Người qua phố trong mưa

VOV.VN - Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Nhiều người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố, vẫn có những người tiếp tục công việc.

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Thái Sơn/VOV-Giao thông
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