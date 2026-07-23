Bước chân người lính giữa phố hôm nay

VOV.VN - Hòa bình thường được nhắc đến qua những mốc son của lịch sử. Nhưng đôi khi, điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị: tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh.
VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.
VOV.VN - Hơn 40 năm sau cuộc chiến ở mặt trận Vị Xuyên, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4 ở thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang), vẫn trở lại những điểm cao năm xưa. Hơn 25 năm qua, người lính mất một chân ấy bền bỉ tìm hài cốt đồng đội, thực hiện lời hẹn trước giờ vào trận.
VOV.VN - Bằng tất cả sự tận tụy và lòng biết ơn, gần 70 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình) đã trở thành mái nhà chung của những người lính mang trên mình thương tật chiến tranh. Ở đó, sự hy sinh được trân trọng, ký ức được gìn giữ và nghĩa tình được nối dài.