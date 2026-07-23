Thứ Năm, 15:01, 23/07/2026

Bước chân người lính giữa phố hôm nay

VOV.VN - Hòa bình thường được nhắc đến qua những mốc son của lịch sử. Nhưng đôi khi, điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị: tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh.