Nguyên lãnh đạo Chính phủ trao học bổng tặng học sinh vùng khó Đắk Lắk
VOV.VN - Chiều (14/5), các ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Hồng Hà, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, dâng hương và thực hiện chương trình an sinh xã hội tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ và nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã thăm hỏi tình hình học tập, động viên, trao 150 suất học bổng, 50 xe đạp cùng 700 đầu sách tặng các cháu học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến.
Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang.
“Rất mong là các cháu cố gắng học giỏi để trở thành những học trò ngoan của nhà trường, của gia đình. Trong tương lai thì tiếp bước các thế hệ đi trước để xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của các cấp chính quyền và đặc biệt là xứng đáng với người anh hùng mà ngôi trường đã vinh dự mang tên” - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh
Trước đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ và nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.