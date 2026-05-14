Nguyên lãnh đạo Chính phủ trao học bổng tặng học sinh vùng khó Đắk Lắk

Thứ Năm, 21:02, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều (14/5), các ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Hồng Hà, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, dâng hương và thực hiện chương trình an sinh xã hội tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ và nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã thăm hỏi tình hình học tập, động viên, trao 150 suất học bổng, 50 xe đạp cùng 700 đầu sách tặng các cháu học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến.

Đoàn công tác trao xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, góp phần tiếp sức các em đến trường.

Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang.

Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ động viên thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.

“Rất mong là các cháu cố gắng học giỏi để trở thành những học trò ngoan của nhà trường, của gia đình. Trong tương lai thì tiếp bước các thế hệ đi trước để xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của các cấp chính quyền và đặc biệt là xứng đáng với người anh hùng mà ngôi trường đã vinh dự mang tên” - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, bày tỏ lòng tri ân đối với người chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ và nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

VOV.VN - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống, nhất là ở vùng sâu.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên
VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công
VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Thách thức phía sau những ca can thiệp tim bào thai tại Việt Nam
VOV.VN - Trong 2 năm qua, ê-kíp phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bẩm sinh cho thai nhi. Trong đó, 13/14 ca thành công về mặt kỹ thuật, đạt tỷ lệ hơn 92%.

TP.HCM dự tính nhân rộng giải pháp phân làn linh hoạt như tại đường Cộng Hòa
VOV.VN - Ngành chức năng TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả sau một tháng triển khai việc phân làn linh hoạt trên đường Cộng Hòa, bổ sung các giải pháp và tính đến nhân rộng ra các tuyến đường khác có tính chất tương tự.

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

