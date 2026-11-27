VOV.VN - Xuất phát từ tình thương và sự sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện đã duy trì hoạt động phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị.
VOV.VN - Những chiếc gáo dừa tưởng chừng chỉ là phế phẩm, có khi bị bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Nhưng nếu được đưa vào một quy trình sản xuất phù hợp, chúng có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Những phế phẩm nông nghiệp ấy, một kỹ sư cơ khí ở Đồng Tháp đã chế tạo lò sản xuất than sinh học tuần hoàn.
VOV.VN - Sau những ngày lênh đênh trên biển, từng đoàn tàu lần lượt trở về Cảng cá Mỹ Tho (phường Mỹ Tho) và Cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận) tỉnh Đồng Tháp. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau chuyển cá, tiếng cân hàng, bốc xếp… tạo nên không khí nhộn nhịp ở các cảng cá.
VOV.VN - Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở công và cơ sở sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng, nhưng việc xử lý, khai thác lại còn chậm. Hàng nghìn công trình đang bỏ trống, xuống cấp, đặt ra bài toán cấp thiết về sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát và lãng phí nguồn lực nhà nước.