Ninh Bình dẫn đầu điểm trung bình Toán, Ngữ văn kỳ thi THPT 2026

Theo thống kê kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ở môn Toán, Ninh Bình đứng đầu cả nước với điểm trung bình 6,265, với 47.818 thí sinh dự thi. Xếp thứ hai là TP Hồ Chí Minh với điểm trung bình 6,189 và 138.465 thí sinh; tiếp theo là TP Hà Nội với 6,164 điểm và 125.070 thí sinh.

Các địa phương còn lại trong top 10 điểm trung bình môn Toán cao nhất gồm: Hải Phòng (6,011 điểm), Hưng Yên (5,988 điểm), Hà Tĩnh (5,981 điểm), Nghệ An (5,904 điểm), Bắc Ninh (5,820 điểm), TP Huế (5,800 điểm) và Phú Thọ (5,702 điểm).

Không chỉ dẫn đầu môn Toán, theo phân tích dữ liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ninh Bình cũng là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất cả nước với 7,257 điểm, với 47.706 thí sinh dự thi.

Đứng thứ hai về điểm trung bình môn Ngữ văn là TP Hải Phòng với 7,253 điểm và 56.416 thí sinh; Nghệ An xếp thứ ba với 7,027 điểm. Các địa phương còn lại trong top 10 gồm TP Hà Nội (7,016 điểm), Thanh Hóa (7,003 điểm), Hà Tĩnh (6,979 điểm), Đồng Tháp (6,766 điểm), Phú Thọ (6,747 điểm), Thái Nguyên (6,636 điểm) và Lai Châu (6,628 điểm).

Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục, đạt hơn 1,22 triệu em, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 thí sinh so với năm 2024. Kết quả thi không chỉ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng để nhiều trường đại học xét tuyển.

Đáng chú ý, theo quy định mới được áp dụng từ năm nay, thí sinh muốn tham gia xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 điểm trên thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7, với số lượng đăng ký tối đa 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh.