Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong xây dựng vùng biên giới vững mạnh

Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế và là cầu nối giữa chính quyền với người dân, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi biên cương.

Chị Hồ Thị Diệp, 35 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn A Rong, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) là một trong những người trẻ đóng góp tích cực cho cộng đồng. Sinh ra và lớn lên tại bản A Rong Dưới, nơi có khoảng 90% dân số là đồng bào Pa Cô, chị thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng biên giới. Năm 27 tuổi, chị được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản A Rong Dưới. Sau khi các thôn A Rong Dưới, A Rong Trên và Cu Tài II được sáp nhập thành thôn A Rong, chị tiếp tục được Đảng ủy xã La Lay giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn.

Chị Hồ Thị Diệp (thứ 4 từ phải qua) được chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn A Rong

Từng 4 năm rời bản làng về miền xuôi học tập, chị Diệp có nhiều kiến thức kinh nghiệm trong vận động quần chúng, giúp bà con phát triển kinh tế. Chị Hồ Thị Diệp hướng dẫn những người có điện thoại thông minh sử dụng các ứng dụng liên lạc, lập nhóm zalo để thông báo lịch họp, phổ biến chủ trương, chính sách, vận động bà con loại bỏ hủ tục, giúp nhau trồng rừng, chăn nuôi và làm các mô hình sản xuất phù hợp.

Theo chị Hồ Thị Diệp, cán bộ cơ sở cần dành thời gian lắng nghe để hiểu dân: “Với vai trò là người lãnh đạo ở thôn bản, tôi cố gắng phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của bản thân để cống hiến, giúp đỡ bà con. Tôi muốn khẳng định vai trò, vị trí và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, trong cộng đồng. Là người trẻ có tinh thần cống hiến, tôi luôn lắng nghe đồng bào nói, đồng thời tuyên truyền những nội dung đúng, đủ, phù hợp để bà con hiểu và cùng thực hiện”.

Chị Hồ Thị Diệp thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt hoàn cảnh của bà con trong bản, kịp thời giúp đỡ gia đình khó khăn

Tại thôn Thanh, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ), ông Hồ Văn Mực là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi. Thấy canh tác lúa rẫy năng suất thấp, ông mạnh dạn chuyển đổi, đầu tư trồng 2 ha sắn nguyên liệu, 1,5 ha cây tràm, 0,5 ha cây sả và nuôi bò thịt. Trong chăn nuôi, ông chú trọng làm chuồng trại, chủ động phòng, chống dịch bệnh, xóa bỏ chăn nuôi thả rông gia súc.

Ông Hồ Văn Mực tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ nghèo trong thôn. Ông Hồ Văn Mực tâm sự, cùng với phát triển kinh tế, ông tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia: “Vì là người có uy tín, nên làm cho bà con theo sau học hỏi. Bà con cũng theo mình để làm, tuyên truyền vận động bà con trong thôn các làm, ví dụ khi mình biết cách trồng rừng tràm hoặc là trồng cây sả, trồng cây cao su thì bà con đến học hỏi làm theo”.

Ông Hồ Văn Mực (trang phục đồng bào Vân Kiều) thực hiện tốt mô hình chăn nuôi bò, phát triển kinh tế

Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng hỗ trợ rất đắc lực, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trên biên giới bảo vệ an ninh vùng biên. Lời nói của già làng, trưởng bản có sức ảnh hưởng lớn, giúp các lực lượng, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, tăng cường quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Ông Lê Thanh Hiền, ở thôn Thanh Hòa, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc: “Với vai trò, nhiệm vụ của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tôi luôn cố gắng phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân các chủ trương của Đảng, trong đó có việc xây dựng nông thôn mới, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng tốt hơn”.

Ông Lê Thanh Hiền (ngoài cùng bên trái) là người có uy tín tại thôn Thanh Hòa, xã Lìa

Xã Lìa hiện có 22 người có uy tín. Với đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô, tiếng nói của các già làng, trưởng bản và người có uy tín có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Vai trò của họ góp phần đưa chủ trương, chính sách đến từng hộ gia đình, vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ an ninh biên giới.

Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kiên quyết bài trừ hủ tục, bảo tồn văn hóa và giữ vững an ninh biên cương.

Theo ông Trần Đình Dũng, xã xác định, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân: “Đội ngũ người có uy tín, già làng trưởng bản trên địa bàn có vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề quản lý, phát triển của địa phương. Họ là những người trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách bằng ngôn ngữ phù hợp với đồng bào, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự hay triển khai các công trình hạ tầng, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, sự tham gia của người có uy tín giúp chính quyền triển khai thuận lợi”.

Ông Lê Thanh Hiền (trang phục đồng bào Pa Cô) phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc

Từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Sự gương mẫu, trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng chính là nền tảng để họ tiếp tục đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng vùng biên giới tỉnh Quảng Trị ngày càng ổn định, phát triển.