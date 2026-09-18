Phường Thiên Trường (Ninh Bình) thăm hỏi gia đình nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, nam sinh viên N.Đ.S, sinh năm 2008, quê Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất chưa đầy 3 tuần.

​​​​​Phường Thiên Trường thăm hỏi, động viên gia đình em N.Đ.S

Gia đình em N.Đ.S có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em mất năm 2023, mẹ làm công nhân may, một mình nuôi hai con; em trai hiện đang học lớp 11. Trước hoàn cảnh của gia đình, Hội Chữ thập đỏ phường Thiên Trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, bà con, bạn bè gần xa chung tay hỗ trợ gia đình nam sinh viên.

Lãnh đạo phường Thiên Trường cũng đã thăm hỏi, động viên và chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình trong quá trình lo hậu sự cho em.

Đại diện phường Thiên Trường chia buồn trước mất mát của gia đình.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/9, Sang di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh được cho là gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến hơn 11h ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn hơn 1km.