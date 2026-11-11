Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 11/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 4 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trong ngày, lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong hôm nay, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong ngày 11/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 11/11, trong đợt 2 tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 281 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm di vật. Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.012 bộ, trong đó có 371 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 979 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.