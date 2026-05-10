"Thành phố bọt biển", giải pháp chống ngập cho nội đô Hà Nội

VOV.VN - “Thành phố bọt biển” không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết bài toán úng ngập, nhưng có thể là một gợi mở quan trọng để Hà Nội hướng tới một đô thị xanh hơn, an toàn hơn trước những thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan gia tăng, tình trạng ngập úng tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và giải pháp thoát nước. Việc thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thoát nước, đang cho thấy hướng đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia
VOV.VN - Dự án hạ tầng thoát nước đang triển khai ở Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng quan trọng theo lệnh khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, cải thiện chất lượng sống của người dân. Sau hơn 75 ngày triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những khối lượng cuối cùng.
VOV.VN - Trận mưa dông tối qua và sáng nay, dù cường độ chưa quá lớn nhưng đã khiến một số tuyến đường như: Võ Chí Công, đường 32, gầm cầu Đuống… ngập cục bộ, người dân đi lại khó khăn. Hà Nội đang thi công hai bể ngầm và các dự án tiêu thoát nước, vậy tiến độ đến đâu, mùa mưa năm nay liệu có đỡ ngập?