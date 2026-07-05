Tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá

VOV.VN - Sau hơn 1 năm triển khai NQ 57, nhiều cơ chế, chính sách đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành. Song, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu.
VOV.VN - Để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố sự tự chủ của đất nước, khoa học và công nghệ phải tạo được bước phát triển đột phá.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 229/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.