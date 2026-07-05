Chủ Nhật, 10:21, 05/07/2026

Tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá

VOV.VN - Sau hơn 1 năm triển khai NQ 57, nhiều cơ chế, chính sách đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành. Song, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu.