Thiếu sách giáo khoa: Bộ GD&ĐT yêu cầu cung ứng trước 15/9

Rà soát đến từng trường, từng đầu sách

Chiều 11/9, Bộ GD&ĐT thông tin về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Trước đó, ngày 10/9, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng SGK năm học 2026-2027.

Văn bản được ban hành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 9/9/2026 về tình hình cung ứng SGK, đồng thời tiếp nối Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21/8/2026 của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu số lượng SGK đã đăng ký, số sách đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số còn thiếu theo từng lớp, môn học hoặc hoạt động giáo dục, tên sách.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước 15 giờ ngày 12/9/2026.

Việc rà soát phải tính đầy đủ các nhu cầu phát sinh, nhất là tại những trường mới thành lập, trường được tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú ở địa bàn biên giới; trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các sở GD&ĐT phải khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Trên cơ sở đó, các sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu, đồng thời điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác SGK tại thư viện và sử dụng SGK cũ còn dùng được. Trong thời gian chờ cung ứng bản in, phụ huynh và học sinh được hướng dẫn tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các sở GD&ĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Đồng thời, phải tiếp nhận, xử lý ngay các phản ánh, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu SGK nhưng chưa có phương án giải quyết.

Giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK.

Ưu tiên cung ứng ngay, hoàn thành trước 15/9

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các sở GD&ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo chính xác số lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học hoặc hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển để kịp thời bổ sung cho những nơi đang thiếu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng, bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý.

Cùng với đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải công khai, cập nhật danh sách các đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ và phương thức mua; cung cấp thông tin cho các sở GD&ĐT để thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về tình trạng thiếu SGK. Các đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý phải được công khai.

Trong thời gian chờ cung ứng bản in, Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan; công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các sở GD&ĐT ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho các trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15/9/2026. Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi báo cáo trước 15 giờ ngày 12/9/2026.