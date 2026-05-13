Thời tiết ngày 14/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng 37 độ C, chiều tối có mưa dông

Thứ Tư, 21:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Tại khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 13 đến 15/5, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa với nắng nóng diện rộng và mưa dông cục bộ. Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ xảy ra nắng nóng; từ chiều tối 15/5 có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet ngay 14 5 ha noi va bac bo nang nong 37 do c, chieu toi co mua dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 13, ngày 14/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

PV/VOV.VN
Nam Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi Bắc Bộ mưa dông
VOV.VN - Từ ngày 12-13/5, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông có nơi trên 37°C. Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây có nơi trên 38°C. Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ được cảnh báo mưa dông, nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C trong nhiều ngày tới
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-37°C, có nơi vượt 37°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước gia tăng do nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm thấp.

Nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới
VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ tới Ngày 10-11/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Thời tiết Bắc Bộ diễn biến nguy hiểm, cảnh báo mưa đá và lốc xoáy cục bộ
VOV.VN - Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trong ngày 10/5, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm
VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

