Dự báo thời tiết ngày 26/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (25/11) đến ngày 27/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đó rét về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác, sau giảm còn mưa vài nơi; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11; sau đó tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối 27/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 26/11: Miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.