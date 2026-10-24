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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu quốc tại Thái Nguyên

Thứ Bảy, 21:25, 24/10/2026
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VOV.VN - Ngày 24/10, tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu quốc, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.


Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ, đồng chí hy sinh tháng 12/1947 do bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn, nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

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Lực lượng chức năng triển khai đào tìm hài cốt liệt sĩ trên sườn đồi trồng cây mỡ tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên
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Đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh và lực lượng dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ. Khu vực tìm kiếm nằm trên đồi trồng cây mỡ của người dân ở thôn Thạch Ngõa.

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Lực lượng tìm kiếm cẩn thận đào từng vị trí để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
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Sau gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ

Sau gần 3 ngày tổ chức đào tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, hiện trường được bảo vệ để phục vụ công tác thu thập thông tin, xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

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Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước góp phần đáp ứng nguyện vọng của gia đình sau nhiều năm tìm kiếm.

Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự kiến, lễ truy điệu liệt sĩ được tổ chức ngày 26/10, sau đó an táng tại Nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.

Công Luận-Duy Đức/VOV-Đông Bắc
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