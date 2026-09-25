Doanh nghiệp cần gì ngoài tấm bằng đẹp?

Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Từ 24/9 đến ngày 5/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, bảo đảm các điều kiện dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.