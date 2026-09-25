Doanh nghiệp cần gì ngoài tấm bằng đẹp?

VOV.VN - Trong thị trường lao động cạnh tranh hiện nay nhà tuyển dụng sẵn sàng trao cơ hội cho sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên những ứng viên đã có trải nghiệm, có định hướng nghề nghiệp, biết tự học và biết chủ động cập nhật công nghệ sẽ có lợi thế hơn.
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông, xã Hữu Khuông. Hiệu trưởng đương nhiệm của trường được bố trí làm phó hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân.
VOV.VN - Sau sắp xếp, Hà Nội giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, chuyển 1.710 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó, sang trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.
VOV.VN - Từ 24/9 đến ngày 5/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, bảo đảm các điều kiện dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.