English
/ VIỆC LÀM
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh nghiệp cần gì ngoài tấm bằng đẹp?
Thứ Sáu, 08:01, 25/09/2026

Doanh nghiệp cần gì ngoài tấm bằng đẹp?

VOV.VN - Trong thị trường lao động cạnh tranh hiện nay nhà tuyển dụng sẵn sàng trao cơ hội cho sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên những ứng viên đã có trải nghiệm, có định hướng nghề nghiệp, biết tự học và biết chủ động cập nhật công nghệ sẽ có lợi thế hơn.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV2
Podcast liên quan
Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng
Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông, xã Hữu Khuông. Hiệu trưởng đương nhiệm của trường được bố trí làm phó hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân.

Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên
Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên

VOV.VN - Sau sắp xếp, Hà Nội giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, chuyển 1.710 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó, sang trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Từ 24/9 đến ngày 5/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, bảo đảm các điều kiện dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Nghe nhiều

Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?