Tôm hùm chết trên vịnh Xuân Đài ở Đắk Lắk

Tình trạng tôm chết xảy ra rải rác một số lồng nuôi từ ngày 15/11. Đến sáng 16/11, lượng tôm hùm chết nhiều hơn, tập trung ở vùng nuôi Khu phố Phước Lý, phường Sông Cầu và khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài. Tôm ngộp, bà con phải vớt để bán với giá thấp.

Ông Nguyễn Văn Hùng thương lái thu mua tôm hùm trên vịnh Xuân Đài cho hay: “Hôm nay, ghe nhà tôi mua 3 chuyến rồi, khoảng hơn 2 tấn. Giá thì tuỳ theo chất lượng, còn tôm hùm sống thì giá 1 triệu đồng/kg”.

Thương lái đưa tôm lên xe tải

Theo người nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, đợt mưa lũ từ ngày 9-12/11 đã àm lượng lớn nước ngọt đổ ra vịnh Xuân Đài theo hai con sông lớn là Sông Cái và sông Tam Giang. Cột nước ngọt lúc cao điểm ngày 12/11 sâu khoảng hơn 2m khiến độ mặn trong vịnh Xuân Đài giảm mạnh. Để phòng tôm bị sốc nước ngọt, người nuôi đã dìm lồng xuống đáy. Sau khi dừng mưa, gió lặng, hàm lượng oxy trong nước giảm mạnh, dẫn đến tôm nuôi bị ngộp và chết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán ban đầu của người nuôi tôm.

Ông Phạm Trung Triều, khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk nuôi hùm ở vịnh Xuân Đài cho hay, ông phát hiện tôm hùm nuôi của mình chết rải rác từ hôm qua và chết nhiều hơn từ trưa đến chiều hôm nay 16/11: "Lượng tôm chết khoảng hơn 30%, dạng như ngộp oxy, mình đoán đoán vậy chứ cũng không biết được. Giờ kéo lên mà không biết nó có qua được không, nhưng kéo lên trên mặt nước thì thấy tôm khoẻ khoẻ lại”.

Tôm hùm bị ngộp, được vớt lên từ lồng nuôi trong vịnh Xuân Đài

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về số lượng tôm hùm chết và hộ nuôi bị ảnh hưởng, nhưng theo người dân ít nhất 70 bè nuôi tôm hùm nằm cách bờ từ 150-200m khu vực Nhất Tự Sơn và Phước Lý xảy ra hiện tượng tôm hùm chết rải rác.

Các địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương rà soát, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc để khuyến cáo các biện pháp phòng tránh, bảo vệ lồng nuôi. Biện pháp trước mắt mà người nuôi tôm đang áp dụng theo kinh nghiệm là kéo lồng nuôi lên mặt nước, đồng thời bơm khí oxy vào nước để cứu tôm hùm trước nguy cơ thiếu oxy tái diễn trong nước những ngày tới.