TP.HCM thúc đẩy đô thị hóa, đặt mục tiêu hơn 50% vào năm 2030

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu quán triệt các định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chủ trương của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Trong năm 2026, Thành phố sẽ tập trung rà soát, đánh giá và nâng cấp các xã đáp ứng điều kiện để trở thành phường, đồng thời hình thành các đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, tăng cường kết nối với khu vực và quốc tế.

UBND TP yêu cầu rà soát toàn diện thực trạng phát triển đô thị tại các xã theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ xác định định hướng đầu tư, phát triển hệ thống đô thị và đơn vị hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí phân loại đô thị; hướng dẫn thu thập, tính toán số liệu và lập hồ sơ đề án công nhận loại đô thị.

UBND các xã có trách nhiệm xây dựng hồ sơ đề án, đánh giá trình độ phát triển đô thị và trình UBND TP thẩm định theo quy định.

Việc đánh giá đô thị loại II và loại III sẽ căn cứ theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí phân loại đô thị là 100 điểm, trong đó đô thị loại II và III phải đạt tối thiểu 75 điểm và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu theo quy định.

Đối với đô thị có phạm vi trong một đơn vị hành chính cấp xã, việc đánh giá sẽ thực hiện trên toàn đô thị. Trường hợp đô thị liên quan nhiều đơn vị hành chính cấp xã, việc đánh giá được thực hiện đồng thời trên phạm vi toàn đô thị và từng đơn vị hành chính thành phần.