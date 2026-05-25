TP.HCM thúc đẩy đô thị hóa, đặt mục tiêu hơn 50% vào năm 2030

Thứ Hai, 23:12, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM ban hành kế hoạch xây dựng Đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị, làm cơ sở rà soát, nâng cấp các xã đủ điều kiện lên phường trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu đô thị hóa trên 50% vào năm 2030.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu quán triệt các định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chủ trương của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Trong năm 2026, Thành phố sẽ tập trung rà soát, đánh giá và nâng cấp các xã đáp ứng điều kiện để trở thành phường, đồng thời hình thành các đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, tăng cường kết nối với khu vực và quốc tế.

UBND TP yêu cầu rà soát toàn diện thực trạng phát triển đô thị tại các xã theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ xác định định hướng đầu tư, phát triển hệ thống đô thị và đơn vị hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

tp.hcm thuc day do thi hoa, dat muc tieu hon 50 vao nam 2030 hinh anh 1
TP.HCM đặt mục tiêu đô thị hóa hơn 50% năm 2030.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí phân loại đô thị; hướng dẫn thu thập, tính toán số liệu và lập hồ sơ đề án công nhận loại đô thị.

UBND các xã có trách nhiệm xây dựng hồ sơ đề án, đánh giá trình độ phát triển đô thị và trình UBND TP thẩm định theo quy định.

Việc đánh giá đô thị loại II và loại III sẽ căn cứ theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí phân loại đô thị là 100 điểm, trong đó đô thị loại II và III phải đạt tối thiểu 75 điểm và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu theo quy định.

tp.hcm thuc day do thi hoa, dat muc tieu hon 50 vao nam 2030 hinh anh 2
TP.HCM sẽ tập trung rà soát, đánh giá và nâng cấp các xã đáp ứng điều kiện để trở thành phường.

Đối với đô thị có phạm vi trong một đơn vị hành chính cấp xã, việc đánh giá sẽ thực hiện trên toàn đô thị. Trường hợp đô thị liên quan nhiều đơn vị hành chính cấp xã, việc đánh giá được thực hiện đồng thời trên phạm vi toàn đô thị và từng đơn vị hành chính thành phần.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị

VOV.VN - TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá: Đưa “hạnh phúc” trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới: Lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.

VOV.VN - TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá: Đưa "hạnh phúc" trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới: Lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.

Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm ở khu đông TP.HCM

VOV.VN - Chiều 22/5, UBND phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm chủ đề "Lan tỏa cơ hội – Kế nối thành công" năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người là đoàn viên, học sinh, người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm.

VOV.VN - Chiều 22/5, UBND phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm chủ đề “Lan tỏa cơ hội – Kế nối thành công” năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người là đoàn viên, học sinh, người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm.

TP.HCM phát động Tết trồng cây, hướng tới đô thị xanh bền vững

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

TP.HCM tuyên dương 358 tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

VOV.VN - Ngày 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

