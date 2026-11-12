Trào lưu phơi nắng chữa bệnh: Đâu là giới hạn an toàn?

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu nhiều người chủ động phơi nắng với quan niệm ánh nắng mặt trời có thể chữa được nhiều bệnh, từ đau nhức xương khớp, mất ngủ, suy nhược cơ thể đến các vấn đề về da và tăng cường miễn dịch.
VOV.VN - Phơi nắng đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D đến tăng cường hệ xương và miễn dịch. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt mà không gây hại cho da, cần lựa chọn thời gian và cách tắm nắng phù hợp.
VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời"; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vaccine, vật tư y tế; nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở...