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Trào lưu phơi nắng chữa bệnh: Đâu là giới hạn an toàn?
Thứ Năm, 06:10, 12/11/2026

Trào lưu phơi nắng chữa bệnh: Đâu là giới hạn an toàn?

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu nhiều người chủ động phơi nắng với quan niệm ánh nắng mặt trời có thể chữa được nhiều bệnh, từ đau nhức xương khớp, mất ngủ, suy nhược cơ thể đến các vấn đề về da và tăng cường miễn dịch.

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